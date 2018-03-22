В правительстве Башкирии рассказали, когда начнётся строительство Восточного выезда из Уфы 

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на заседании Госсобрания — Курултая республики 22 марта озвучил сроки начала активной фазы строительства Восточного выезда из Уфы. По его словам, вопрос этот как раз сейчас решается на федеральном уровне. Как только Москва окажет поддержку, первый этап строительства можно будет начинать.
— При удачном стечении обстоятельств активная фаза строительство начнётся в третьем квартале 2018 года, — сказал Рустэм Марданов.
Проект Восточного выезда из Уфы на федеральные трассы М-5 и М-7 реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. В конце прошлого года вопрос финансирования Восточного выезда из Уфы глава Башкирии Рустэм Хамитов обсуждал с премьер-министром правительства РФ Дмитрием Медведевым. Руководитель республики попросил помощи в поисках источников финансирования затратного проекта.
Автомобильный тоннель, строительство которого началось в 1992 году, долгое время простаивал из-за отсутствия финансирования. Активные переговоры о том, чтобы завершить стройку начались во время саммитов ШОС и БРИКС. Пару лет назад намерение достроить выезд высказали бизнесмены из Китая, позже к ним присоединились представители Турции.