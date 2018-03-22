Внутренняя отделка стен и потолков подземного паркинга гостиницы «Царев сад» выполнена на 80%

Многофункциональный гостиничный комплекс «Царев сад» в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Ввести в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс «Царев сад» в центре Москвы планируется в IV квартале 2018 г. В настоящее время завершаются фасадные и кровельные работы. Ведется монтаж внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей. В подземном паркинге внутренняя отделка стен и потолков выполнена на 80%», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что комплекс возводится по адресу: Софийская набережная, вл. 36/10, вл. 34, стр. 3 (Якиманка, ЦАО). Объект возводится за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «Сбербанк Капитал».

«Площадь комплекса «Царев Сад» составит более 84,6 тыс. кв. м. Высота девятиэтажного объекта не превысит 35 м. В основном здании МФК планируется разместить свыше 60 апартаментов и гостиницу повышенной комфортности. Кроме того, в состав комплекса войдут предприятия питания и бытового обслуживания, магазины, SPA-центр с бассейном, офисы. Также здесь появится подземный паркинг на 240 машиномест», — поясняется в сообщении.

О. Антосенко отметил, что с привлечением специалистов Центра экспертиз, которые выполняют комплекс лабораторно-инструментальных исследований, на объекте проведено 36 проверок. По их результатам выявлено 69 нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на сумму свыше 1,9 млн руб. «Все нарушения участники строительства устраняют оперативно», — заключил О. Антосенко.