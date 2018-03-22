Назначены дата и время открытого заседания Совета депутатов муниципального округа Коньково

Открытое заседание Совета депутатов муниципального округа Коньково состоится 27 марта. Заседание назначено на 16.30, состоится оно в библиотеке № 190 по адресу: улица Профсоюзная, 115/1).

Как сообщалось ранее, 27 марта глава управы района Коньково Игорь Драгин выступит с отчетом о результатах деятельности управы района за 2017 год.

К слову, 15 марта состоялось внеочередное заседание Совета депутатов МО Коньково. «В ходе рассмотрения проекта повестки дня, к 6 вопросам, включая „Разное“ депутаты проголосовали за внесение еще 5 вопросов. Проекты решений по дополнительным вопросам, дорабатывались непосредственно на заседании. Депутаты заслушали ежегодную информацию руководителей МФЦ района Коньково и филиала „Коньково“ ТЦСО Ломоносовский, утвердили основные показатели бюджета МО Коньково на 2018 год и приняли за основу проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, приняли решение о благоустройстве района за счет средств СЭРР (социально-экономическое развитие района)», — сообщается на сайте муниципального округа Коньково. Было принято решение и об отчете главы округа за 2017 год.