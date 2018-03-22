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Жители Череповца помогли «прикрыть» наркопритон
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Жители Череповца помогли «прикрыть» наркопритон 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
О квартире, где собираются наркоманы, рассказали правоохранителям бдительные череповчане в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». «Нехорошая» квартира располагалась на улице Красной.
Как рассказали правоохранителям соседи, из квартиры постоянно доносился сильный запах йода, а хозяйка и ее гости часто вели себя неадекватно. Когда полицейские пришли по указанному адресу, они застали дома 36-летнюю женщину и троих ее гостей в возрасте 30-40 лет. По всей квартире была разбросана посуда, шприцы и другие предметы, которые используют для изготовления дезоморфина.
Здесь же следователи нашли и бурое вещество, которое экспертиза определила как дезоморфин общей массой 0,138 грамма. Хозяйка квартиры и ее гости были под действием наркотиков.
В отношении собственницы квартиры возбуждено уголовное дело по статьям «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». В общей сложности ей грозит до семи лет лишения свободы.
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