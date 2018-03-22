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В МИД рассказали о подготовке встречи Патрушева с американским коллегой
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В МИД рассказали о подготовке встречи Патрушева с американским коллегой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Идут переговоры об организации встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности президента США Герберта Макмастера, препятствий для её проведения нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Переговоры идут об организации, но, по-моему, дата еще не определена. Договоренность есть, она просто отодвигается по каким-то причинам", — сказал Сыромолотов журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что серьёзных препятствий для такой встречи нет.
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