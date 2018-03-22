В МИД рассказали о подготовке встречи Патрушева с американским коллегой

"Переговоры идут об организации, но, по-моему, дата еще не определена. Договоренность есть, она просто отодвигается по каким-то причинам", — сказал Сыромолотов журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что серьёзных препятствий для такой встречи нет.