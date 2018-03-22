В Ростове провели оптимизацию офисов МФЦ

По итогам проведенных мероприятий было закрыто 8 офисов обслуживания рассказала заместитель начальника МКУ МФЦ города Ростова-на-Дону Марина Бережная на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.

Кроме того, в южной столице в минувшем году открыли 3 офиса обслуживания: по пр. Коммунистическому, 32/3; ул. Тульской, 2 и ул. Большой Садовой, 83.

— При поиске новых помещений особое внимание уделялось их соответствию требованиям доступности и комфортности, — подчеркнула Марина Бережная — Также большая часть пунктов МФЦ в прошлом году и ранее была приведена в соответствие с законодательством и фирменным стилем.

Реализация мероприятий по развитию сети МФЦ и совершенствованию ее инфраструктуры позволила значительно снизить долю граждан, ожидавших в очереди за предоставлением услуг, без увеличения количества окон обслуживания.

Заместитель начальника городских МФЦ также добавила, что в долгосрочной перспективе планируется размещение межрайонного офиса обслуживания МФЦ с количеством окон до 50 в строящемся микрорайоне на территории бывшего аэропорта города Ростова-на-Дону.