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В Ростове провели оптимизацию офисов МФЦ
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В Ростове провели оптимизацию офисов МФЦ 

Деловое сообщество 2 часа назад
По итогам проведенных мероприятий было закрыто 8 офисов обслуживания рассказала заместитель начальника МКУ МФЦ города Ростова-на-Дону Марина Бережная на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.
Кроме того, в южной столице в минувшем году открыли 3 офиса обслуживания: по пр. Коммунистическому, 32/3; ул. Тульской, 2 и ул. Большой Садовой, 83.
— При поиске новых помещений особое внимание уделялось их соответствию требованиям доступности и комфортности, — подчеркнула Марина Бережная — Также большая часть пунктов МФЦ в прошлом году и ранее была приведена в соответствие с законодательством и фирменным стилем.
Реализация мероприятий по развитию сети МФЦ и совершенствованию ее инфраструктуры позволила значительно снизить долю граждан, ожидавших в очереди за предоставлением услуг, без увеличения количества окон обслуживания.
Заместитель начальника городских МФЦ также добавила, что в долгосрочной перспективе планируется размещение межрайонного офиса обслуживания МФЦ с количеством окон до 50 в строящемся микрорайоне на территории бывшего аэропорта города Ростова-на-Дону.
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