«А у меня другие цифры». Кокорин и его заместитель поспорили об оценке работы муниципалитетов 

Открывая совещание, на которое прибыли все главы городов и районов, Алексей Кокорин напомнил: оценка работы идет по четырем показателям. Это рост доходов территории, число новых рабочих мест, выполнение плана продвижения приоритетных инвестпроектов и состояние кредиторской задолженности. Целью было превратить команды местных управленцев в своеобразные сервисы для бизнеса.
О рейтинге объявили в декабре 2016 года, первый срез оценок сделали по итогам первого полугодия. А теперь, доложил заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин, определена первая десятка муниципалитетов. И не только по каждому из объявленных критериев, но и в целом.
Выяснилось, что по росту доходов лидером стал Частоозерский район (с наименьшей численностью населения), по снижению долгов — Звериноголовский, по числу новых рабочих мест — Куртамышский, а по продвижению инвестпроектов — Целинный. Окраинные сельские районы опередили и Курган, и Шадринск. В призовых тройках по каждому направлению только один раз прозвучал город Катайск, зато Варгашинский попал туда дважды — за рабочие места и за снижение кредиторки.
Из анализа следовало, что разрыв в показателях между 1 и 10 местами был иногда многократным. Например, при оценке работы с кредиторкой лидер опережал муниципалитет, занявший почетное, по меркам департамента, десятое место в 16 раз.
Как сообщил Сергей Чебыкин, одновременно шло внедрение целевых моделей АСИ по улучшению условий для бизнеса. Зауралье похвалили на заседании госсовета в прошлом году, посвященном этой теме.
Но итоги не такие радужные. Только 4 муниципалитета запланировали более 20 инвестпроектов, а в шести их меньше, чем пальцев на руке. Причем из всех 284 проектов 30% не получили оценку местных предпринимателей. Это значит, что чиновники отчитались, что участвовали в этих проектах, а бизнесмены и не знали об этом.
Департамент предлагает стимулировать глав на очередной год новацией — включить в оценку работы те инвестпроекты, которые получили поддержку МСП или областных институтов развития. То есть расчет, прежде всего, на бюджетные инвестиции.
И тут Сергей Чебыкин, наконец, озвучил долгожданный итог. В первой тройке из десяти отличившихся он назвал Курган, Варгашинский район и Шадринск.
Но губернатор Алексей Кокорин возразил, глядя в бумаги перед ним: «А у меня другие итоги! Но это ваша бумажка. Первое — Курган, второе — Варгаши, третье — Каргаполье, четвертое — Сафакулево, пятое — Шадринск, шестое — Шадринский район, далее Белозерский, Шатровский, Шумихинский и Макушинский». Чебыкин оправдывался, говоря, что все согласовывали с финансовым управлением и проверяли 10 тысяч раз. Члены инвестсовета и сами главы так и не поняли, какие итоги верные. С этим и разошлись.
Подтасовали, говорили некоторые в зале, чтобы Шадринск подвинуть в лидеры. На просьбу о комментарии заместитель председателя инвестсовета, депутат областной думы Олег Колташов ответил «ФедералПресс»: все вопросы к департаменту. Сергей Чебыкин объяснил причину публичного спора с губернатором просто: это техническая ошибка. Не вставили в таблицу один из показателей, а она потом автоматически считается, так получилось.
Понятно, что в тройке лидеров все-таки Курган, Варгашинский район и Шадринск. Но досадно, что и губернатор, и главы, и бизнес-сообщество получили повод для сомнений. Да еще в финале такого конкурса.
И еще одно. В ходе заседания в зале очень активно обсуждали опубликованную в РГ таблицу по итогам социально-экономического развития субъектов РФ за 2017 год. Из нее следовало, что объемы инвестиций в Курганской области составили 75,9% от уровня 2016 года (при показателе по УрФО 103,2%, в Свердловской области — 96,4%, Тюменской области без округов — 119,9%, ЯНАО — 96,2%, ХМАО — 113,8%, Челябинской области — 101,0%). Зайдет ли разговор про эти цифры? Когда еще, как не сегодня? Гадали члены РСПП, Торгово-промышленной палаты, депутаты Кургана, самое время на инвестсовете подумать, что делать дальше.
«Надо принимать энергичные меры, — заметил исполнительный директор КРО РСПП Алексей Симанов. — Моделей много, а результатов нет».
Но важнейшая тема осталась в кулуарах. Надолго ли, покажет время.