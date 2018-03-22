«А у меня другие цифры». Кокорин и его заместитель поспорили об оценке работы муниципалитетов

Открывая совещание, на которое прибыли все главы городов и районов, Алексей Кокорин напомнил: оценка работы идет по четырем показателям. Это рост доходов территории, число новых рабочих мест, выполнение плана продвижения приоритетных инвестпроектов и состояние кредиторской задолженности. Целью было превратить команды местных управленцев в своеобразные сервисы для бизнеса.

О рейтинге объявили в декабре 2016 года, первый срез оценок сделали по итогам первого полугодия. А теперь, доложил заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин , определена первая десятка муниципалитетов. И не только по каждому из объявленных критериев, но и в целом.

Выяснилось, что по росту доходов лидером стал Частоозерский район (с наименьшей численностью населения), по снижению долгов — Звериноголовский, по числу новых рабочих мест — Куртамышский, а по продвижению инвестпроектов — Целинный. Окраинные сельские районы опередили и Курган , и Шадринск . В призовых тройках по каждому направлению только один раз прозвучал город Катайск , зато Варгашинский попал туда дважды — за рабочие места и за снижение кредиторки.

Из анализа следовало, что разрыв в показателях между 1 и 10 местами был иногда многократным. Например, при оценке работы с кредиторкой лидер опережал муниципалитет, занявший почетное, по меркам департамента, десятое место в 16 раз.

Как сообщил Сергей Чебыкин, одновременно шло внедрение целевых моделей АСИ по улучшению условий для бизнеса. Зауралье похвалили на заседании госсовета в прошлом году, посвященном этой теме.

Но итоги не такие радужные. Только 4 муниципалитета запланировали более 20 инвестпроектов, а в шести их меньше, чем пальцев на руке. Причем из всех 284 проектов 30% не получили оценку местных предпринимателей. Это значит, что чиновники отчитались, что участвовали в этих проектах, а бизнесмены и не знали об этом.

Департамент предлагает стимулировать глав на очередной год новацией — включить в оценку работы те инвестпроекты, которые получили поддержку МСП или областных институтов развития. То есть расчет, прежде всего, на бюджетные инвестиции.

И тут Сергей Чебыкин, наконец, озвучил долгожданный итог. В первой тройке из десяти отличившихся он назвал Курган, Варгашинский район и Шадринск.

Но губернатор Алексей Кокорин возразил, глядя в бумаги перед ним: «А у меня другие итоги! Но это ваша бумажка. Первое — Курган, второе — Варгаши, третье — Каргаполье, четвертое — Сафакулево, пятое — Шадринск, шестое — Шадринский район, далее Белозерский, Шатровский, Шумихинский и Макушинский». Чебыкин оправдывался, говоря, что все согласовывали с финансовым управлением и проверяли 10 тысяч раз. Члены инвестсовета и сами главы так и не поняли, какие итоги верные. С этим и разошлись.

Подтасовали, говорили некоторые в зале, чтобы Шадринск подвинуть в лидеры. На просьбу о комментарии заместитель председателя инвестсовета, депутат областной думы Олег Колташов ответил «ФедералПресс» : все вопросы к департаменту. Сергей Чебыкин объяснил причину публичного спора с губернатором просто: это техническая ошибка. Не вставили в таблицу один из показателей, а она потом автоматически считается, так получилось.

Понятно, что в тройке лидеров все-таки Курган, Варгашинский район и Шадринск. Но досадно, что и губернатор, и главы, и бизнес-сообщество получили повод для сомнений. Да еще в финале такого конкурса.

«Надо принимать энергичные меры, — заметил исполнительный директор КРО РСПП Алексей Симанов . — Моделей много, а результатов нет».

Но важнейшая тема осталась в кулуарах. Надолго ли, покажет время.