Косачев напомнил о методах Джеймса Бонда в связи с делом Скрипаля 

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал Великобританию единственной страной мира, чей национальный герой принадлежит к спецслужбам и уничтожает врагов королевства любыми методами.
"Вот о чем подумалось. Единственная страна в мире, которая возвела в ранг национального героя сотрудника спецслужб с лицензией на убийство — это Великобритания", — написал сенатора в Facebook.
"License to kill. Джеймс Бонд по заданию государства убирает врагов Британии без тени сомнения и упрёка", — пояснил он.
Косачев посоветовал всем перечитывать романы Яна Флеминга, «чтобы лучше понять британский менталитет».
"Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов. Гром победы, раздавайся. Занавес", — заключил он.