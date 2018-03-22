Косачев напомнил о методах Джеймса Бонда в связи с делом Скрипаля

"Вот о чем подумалось. Единственная страна в мире, которая возвела в ранг национального героя сотрудника спецслужб с лицензией на убийство — это Великобритания", — написал сенатора в Facebook.

"License to kill. Джеймс Бонд по заданию государства убирает врагов Британии без тени сомнения и упрёка", — пояснил он.

Косачев посоветовал всем перечитывать романы Яна Флеминга , «чтобы лучше понять британский менталитет».

"Лицензия на убийство — физическое или политическое — как неотъемлемая часть реализации государственных интересов. Гром победы, раздавайся. Занавес", — заключил он.