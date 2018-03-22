В Ярославле городские власти следят за порядком под окнами властей областных

Чиновники мэрии Ярославля отреагировали на жалобы ярославцев, которые ругались на грязь и мусор на Советской площади. Городские власти разобрались с тем, кто устроил разруху под окнами у властей областных. Весь мусор уже вывезли. Но выяснилось, что после демонтажа катка там не только оставалась грязь, но и был повреждён асфальт.

— Мы выставили фирме-подрядчику, которая проводила работы, предписание, — рассказали в мэрии Ярославля. — Они будут восстанавливать асфальтовое покрытие за свой счёт.

Городские власти в предписании установили и сроки — ООО «ДЭП №17» должно восстановить верхний слой асфальта к утру 25 апреля.

Городские власти следят, чтобы подрядчик устранил дефекты