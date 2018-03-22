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Новым начальником воронежского УФСИН стал Алексей Гиричев
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Новым начальником воронежского УФСИН стал Алексей Гиричев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Новым начальником УФСИН России по Воронежской области стал Алексей Гиричев, сообщили в пресс-службе облправительства 22 марта.
Нового начальника ведомства представил Александру Гусеву врио замдиректора ФСИН России Валерий Балан. Алексей Гиричев подчеркнул, что осознает степень возложенной на него ответственности и готов решать поставленные задачи во взаимодействии с коллективом и всеми органами исполнительной власти.
Новый руководитель регионального УФСИН Алексей Гиричев родом из Воронежской области. В феврале 2011 года он возглавил управление собственной безопасности ГУ ФСИН России по Иркутской области, в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника данного территориального органа, а в 2016 году стал первым заместителем начальника иркутского ГУ ФСИН.
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