Выборы на Сергиевском подворье: ИППО на службе России

Утром 18 марта на тихой улочке Хелени Ха-малка (Царицы Елены) в Иерусалиме было непривычно оживленно. Около дома номер 13, занимающего целый квартал двухэтажного здания с башенкой и внутренним двором, начали собираться пожилые люди. В восемь утра двери здания открылись.

Открылись не просто двери — открылся первый в многотысячелетней истории Иерусалима российский избирательный участок. Руководство Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) любезно согласилось безвозмездно принять у себя на Сергиевском подворье участковую Избирательную комиссию №8089. Сотрудники российского посольства в Израиле провели свою часть выборов Президента России на высшем уровне — без единого замечания со стороны наблюдателей, в максимально открытом для прессы режиме.

На вопросы многочисленных журналистов отвечал Директор ИППО в Израиле, российский промышленник и филантроп Игорь Ашурбейли . Он напомнил о нелёгкой судьбе Сергиевского подворья, как лучшие люди страны во главе с Владимиром Путиным буквально сражались за возвращение России этого здания, построенного ещё в XIX веке на русские деньги. О том, как даже после согласия израильского премьера Биньямина Нетаньяху на передачу Подворья потребовалось еще несколько лет, чтобы переселить оттуда местных чиновников. О том, с каким трудом шёл ремонт Подворья, как приходилось согласовывать каждый шаг с бюрократическими инстанциями Иерусалима. И, главное, о том, что уже удалось сделать и что ещё предстоит.

Игорь Рауфович приехал в Иерусалим не только на выборы. Гостиница для паломников уже работает, но надо контролировать работу Подворья, руководить созданием архива, вести подготовку к открытию музея и библиотеки. Впрочем, в этот солнечный воскресный день можно немного отдохнуть от многочисленных дел: на Подворье тихо, вся его жизнь на несколько часов посвящена российским выборам.

Около 1200 человек проголосовали в этот день в Иерусалиме. И если победа Владимира Путина (68,55%) была ожидаемой, то «второй призёр» удивил. Вернее, удивила — отличного результата в 15,09% добилась Ксения Собчак . Кстати, никакой политической напряжённости на участке не чувствовалось, все были улыбчивы и спокойны. И паломники, приехавшие на автобусах прямо из Храма Гроба Господня. И пожилые евреи, живущие в Израиле третий, а то и четвёртый десяток лет, но не отказавшиеся от российского паспорта. И весёлые российские туристы, не пожалевшие своего времени на оформление открепительного удостоверения дома и голосование в Израиле. И монахини из Горненского женского монастыря. И даже суровые хасиды в чёрных костюмах и шляпах не сторонились по привычке всех светски одетых людей. Выборы чаще всего разъединяют, поляризуют людей, но здесь всё произошло ровно наоборот.

Сейчас эти события уже в прошлом. И Россия, и Сергиевское подворье начинают забывать про выборы, все вернулись к своим повседневным трудам. Маленький участок большой Родины на улице Хелени Ха-малка принимает и провожает новых паломников, его сотрудники ведут большую работу по созданию музея, руководство ИППО борется за возвращение России других незаконно изъятых подворий на Святой Земле… Игорь Ашурбейли уверен, что все дела, начатые с открытой душой и добрым сердцем, обязательно увенчаются успехом.