Ещё
В центре экологии и туризма прошла олимпиада «Природа России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре экологии и туризма прошла олимпиада «Природа России» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Более четырех тысяч учащихся из 330 московских школ, колледжей и учреждений дополнительного образования приняли участие в XVII Московской городской эколого-биологической олимпиаде «Природа России».
Из них около четырехсот ребят сумели пройти все отборочные испытания и выступили на заключительном этапе, который прошел на базе Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.
В этом году много школьников участвовало в олимпиаде впервые. Это связано не только с повышением интереса подрастающего поколения к естественным наукам, но и в связи с проведением отборочных туров на базе районных и межрайонных структур. Благодаря такой схеме охвата всех учебных заведений округа талантливые ребята узнали о новых возможностях самореализации и решили попробовать свои силы.
Московская олимпиада «Природа России» является центральным событием в системе конкурсов по экологии и естественных наук. Старшеклассники, занявшее первое место, номинируются на премию президента России РФ по поддержке талантливой молодежи. Кроме того, все победители автоматически включаются в состав сборных страны для участия во Всероссийских и международных конкурсах.
Школьники 5-7 классов отвечали по трем дисциплинам, учащиеся 8-9 по четырем, а 10-11 классов — по пяти. На одном из этапов всем ребятам предлагалось творческое задание: нарисовать экологический рисунок или написать путевые заметки про путешествие по природным зонам или репортаж на актуальные темы.
Вопросы билетов оказались даже увлекательными. Так, например, ребятам помладше предлагалось указать все признаки определения вида листопадного дерева в зимний период. Школьники 8-9 классов должны были знать о роли лесов в государственной экономике нашей страны, а также о влиянии рельефа на реки и их продуктивность. А учащиеся 10-11 классов демонстрировали уже не только представления об определенных экосистемах, но и проявляли широту всего комплекса знаний, включающего геологию, ботанику и зоологию.
В итоге среди победителей олимпиады «Природа России» есть ученица из ЮЗАО. Света Горюнова из школы № 1694 заняла почетную бронзу и награждена дипломом третьей степени.
Твоя Газета: последние новости
Избирательные участки столичного Юго-Запада уже приняли первых посетителей На Воробьевых горах состоялась демонстрация мобильного комплекса для проверки знаний На сегодняшней встрече с главой управы жители района смогут задать вопросы специалисту Пенсионного фонда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана308
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии38
Обязательное медстрахование предложили отменить318
Мэй может остаться без поддержки22
Генсек НАТО призвал Россию к ответу324
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение