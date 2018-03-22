В центре экологии и туризма прошла олимпиада «Природа России»

Более четырех тысяч учащихся из 330 московских школ, колледжей и учреждений дополнительного образования приняли участие в XVII Московской городской эколого-биологической олимпиаде «Природа России».

Из них около четырехсот ребят сумели пройти все отборочные испытания и выступили на заключительном этапе, который прошел на базе Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

В этом году много школьников участвовало в олимпиаде впервые. Это связано не только с повышением интереса подрастающего поколения к естественным наукам, но и в связи с проведением отборочных туров на базе районных и межрайонных структур. Благодаря такой схеме охвата всех учебных заведений округа талантливые ребята узнали о новых возможностях самореализации и решили попробовать свои силы.

Московская олимпиада «Природа России» является центральным событием в системе конкурсов по экологии и естественных наук. Старшеклассники, занявшее первое место, номинируются на премию президента России РФ по поддержке талантливой молодежи. Кроме того, все победители автоматически включаются в состав сборных страны для участия во Всероссийских и международных конкурсах.

Школьники 5-7 классов отвечали по трем дисциплинам, учащиеся 8-9 по четырем, а 10-11 классов — по пяти. На одном из этапов всем ребятам предлагалось творческое задание: нарисовать экологический рисунок или написать путевые заметки про путешествие по природным зонам или репортаж на актуальные темы.

Вопросы билетов оказались даже увлекательными. Так, например, ребятам помладше предлагалось указать все признаки определения вида листопадного дерева в зимний период. Школьники 8-9 классов должны были знать о роли лесов в государственной экономике нашей страны, а также о влиянии рельефа на реки и их продуктивность. А учащиеся 10-11 классов демонстрировали уже не только представления об определенных экосистемах, но и проявляли широту всего комплекса знаний, включающего геологию, ботанику и зоологию.

В итоге среди победителей олимпиады «Природа России» есть ученица из ЮЗАО. Света Горюнова из школы № 1694 заняла почетную бронзу и награждена дипломом третьей степени.