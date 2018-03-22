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Лед против пули: видео необычного эксперимента появилось в Сети
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Лед против пули: видео необычного эксперимента появилось в Сети 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экспериментаторы выясняли, сколько нужно льда, чтобы остановить пулю, выпущенную из пистолета.
Необычный эксперимент с огнестрельным оружием провели блогеры WarGongo. Они пылись выяснить, сможет ли лед остановить пулю, выпущенную из пистолета.
В качестве оружия выступил чешский CZ-75. По баллонам со льдом и с не до конца замерзшей водой стреляли патронами 9х19.
В ходе испытаний было установлено, что емкости в которых была вода легко пробивались выстрелом, а вот плотный лед остановил пулю и изменил ее траекторию, проще говоря, снаряд срикошетил от него.
Во второй части эксперимента испытатели стреляли по бронепластинам люгеровскими патронами 9х19 постсоветского и американского производства, и оказалось, что американские пули более мощные.
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