Лед против пули: видео необычного эксперимента появилось в Сети

Экспериментаторы выясняли, сколько нужно льда, чтобы остановить пулю, выпущенную из пистолета.

Необычный эксперимент с огнестрельным оружием провели блогеры WarGongo. Они пылись выяснить, сможет ли лед остановить пулю, выпущенную из пистолета.

В качестве оружия выступил чешский CZ-75. По баллонам со льдом и с не до конца замерзшей водой стреляли патронами 9х19.

В ходе испытаний было установлено, что емкости в которых была вода легко пробивались выстрелом, а вот плотный лед остановил пулю и изменил ее траекторию, проще говоря, снаряд срикошетил от него.

Во второй части эксперимента испытатели стреляли по бронепластинам люгеровскими патронами 9х19 постсоветского и американского производства, и оказалось, что американские пули более мощные.