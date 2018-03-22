В Тюмени почти до конца осени перекрывают дорогу на улице Николая Ростовцева

С понедельника, 26 марта в Тюмени на несколько месяцев перекроют движение на улице Николая Ростовцева. Ездить по этой дороге запретят вплоть до 15 ноября. Все это время здесь — на участке от дома №134 корпус 2 по улице Широтной до пересечения с дорогой на Монтажников — будут проводиться ремонтные работы.

К тому же на этой улице к концу осени обещали возвести ливневую канализацию, тротуары и двухполосную дорогу. Обойдется все это городскому бюджету в 54 миллиона рублей.

— Это последняя дорога, которую необходимо построить в этом районе, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подробнее о строительстве этого объекта — читайте в нашей предыдущей статье.