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В Тюмени почти до конца осени перекрывают дорогу на улице Николая Ростовцева
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В Тюмени почти до конца осени перекрывают дорогу на улице Николая Ростовцева 

72.ru 37 минут назад
Фото: 72.ru
С понедельника, 26 марта в Тюмени на несколько месяцев перекроют движение на улице Николая Ростовцева. Ездить по этой дороге запретят вплоть до 15 ноября. Все это время здесь — на участке от дома №134 корпус 2 по улице Широтной до пересечения с дорогой на Монтажников — будут проводиться ремонтные работы.
К тому же на этой улице к концу осени обещали возвести ливневую канализацию, тротуары и двухполосную дорогу. Обойдется все это городскому бюджету в 54 миллиона рублей.
— Это последняя дорога, которую необходимо построить в этом районе, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Подробнее о строительстве этого объекта — читайте в нашей предыдущей статье.
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