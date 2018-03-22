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Спасение морского льва от пластиковой удавки сняли на видео
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Спасение морского льва от пластиковой удавки сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Канаде сотрудники центра спасения диких животных освободили морского льва от душившей его пластиковой нити. На видео обратил внимание новостной портал UPI.
Ролик был заснят на побережье острова Ванкувер. Местные жители сообщили в Центр спасения морских млекопитающих, что видели там самку морского льва с веревкой на шее. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное и заметили, что удавка до крови впивается в его тело.
Спасатели успокоили животное дротиком с транквилизатором, а затем освободили от удавки и отпустили. Они планируют внимательно ее изучить, чтобы понять, откуда она взялась в водоеме.
«Проблема загрязнения пластиком океанов уже принимает масштабы кризиса, — отметил главный ветеринар Ванкуверского Аквариума и призвал бережнее относиться к природе. — От мусора, в котором запутываются морские млекопитающие, до маленьких кусков пластика, которые проглатывают рыбы, любое загрязнение имеет огромное влияние на окружающую среду».
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