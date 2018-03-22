Языкового барьера нет: волонтеры со знанием английского будут работать в больницах Ростова на время ЧМ-2018

Замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко сообщил сегодня журналистам ТАСС о реализации волонтерской программы в больницах Ростова. Бороться с языковым барьером между посетителями клиник и медперсоналом помогут волонтеры со знанием английского языка.

«Во всех медицинских организациях, которые будут участвовать (обслуживать) в чемпионате мира, будут находиться волонтеры, владеющие иностранными языками, в том числе медперсонал будет максимально подготовлен, чтобы понимать о чем речь", — сказал он.

В дни чемпионата все медицинские учреждения Ростова будут работать в усиленном режиме. Предусмотрено увеличение запаса медикаментов, дежурных рабочих бригад, коек в медучреждениях. Всего на подготовку инфраструктуры здравоохранения было потрачено более 900 млн рублей. На эти деньги также закупили 40 новых автомобилей скорой медицинской помощи, из них 8 машин — реанимационные. Медицинские центры Ростова, обслуживающие спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно— резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких.

18 мобильных медбригад и 18 бригад скорой помощи будут работать на «Ростов-Арене» для оказания медицинской помощи болельщикам. 1319 человек станут добровольцами волонтерского центра на время ЧМ-2018.