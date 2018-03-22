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Применение химического оружия в Гражданскую войну: как это происходило 

Русская Семерка 32 минуты назад
Фото: Русская Семерка
Нет ничего ужаснее применения химического оружия, чье действие незаметно внешне, но ужасно в своих последствиях. Вдвойне дико, когда отравляющие химические вещества применяются против не иностранных войск, а своих бывших сограждан во время гражданской войны. Несмотря на то, что официальная историография отрицает применение отравляющих газов во время Гражданской войны в России, мемуары, как белых, так и красных командиров говорят совершенно обратное.
Преступление против человечества
Первое применение химического оружия в мире, было зафиксировано в ночь с 12 на 13 июля 1917 года, когда немецкие военнослужащие распылили отравляющий газ иприт на англо-французские войска в Бельгии. Чтобы сорвать наступление противника немцы коварно заложили специальные мины, начиненные маслянистой жидкостью. При подрыве взрывного устройства в воздухе мгновенно распылялся газ кожно-нарывного действия. Первыми жертвами химического оружия немецкой армии оказались 2490 военнослужащих наступавших англо-французских войск. Вскоре 87 из них скончалось в жутких мучениях, а остальные на всю жизнь остались инвалидами. При этом надо отметить, что англичане и сами были не прочь применить против немцев химическое оружие, но не обладали им. Получить отравляющие газы ученые Великобритании смогли лишь в 1918 году и тут, же пустили в ход. Поступок не имеющий оправдания, поскольку до перемирия в Первой Мировой войне оставалось всего два месяца, а участь Германии была предрешена. Не удивительно, что во время Гражданской войны в России при участи войск Антанты противоборствующие стороны попытались склонить чашу весов на свою сторону, применяя против противника химическое оружие. Его достаточные запасы имелись на складах Красной Армии, доставшиеся ей в наследство от царского режима. Белогвардейцев снарядами с химическими отравляющими веществами щедро снабжали англичане.
Из первых уст  Официально считается, что в СССР отравляющие газы применялись лишь при подавлении крестьянского восстания в Тамбове. Однако в ряде книг и документов, посвященных истории Гражданской войны в России можно встретить, совершенно иную информацию. Некий полковник Коновалов 22 мая 1919 года телеграфировал другому полковнику Аметистову, чтобы тот обратился к англичанам с просьбой прислать в Керчь 50 тысяч килограммов удушающих газов. Очевидно, просьба была удовлетворена, поскольку уже 25 мая 1919 года появилось донесение белогвардейцев, из которого следовало, что в 22 часа английский миноносец обстрелял церковь в деревне Аджимушкай 15 удушливыми снарядами. Данные сообщения были опубликованы в 1961 году в книге «Борьба за Советскую власть в Крыму: Документы и материалы». Не доверять данному источнику нельзя. К сожалению это был далеко не единственный случай применения химического оружия во время Гражданской войны. [С-BLOCK] В июле 1919 года шли бои за Кожеозерский монастырь. Во время осады обители некий полковник Михеев констатировал, что, несмотря на прямые попадания снарядов артиллерии, стены монастыря стояли непреступными. В этой ситуации полковник запросил у англичан газовые снаряды, но ему отказали. В свою очередь в книге «Военлеты погибшей империи. Авиация в гражданской войне», авторы сообщают, что белогвардейцы достаточно часто сбрасывали на позиции Красной Армии снаряды с ипритом, полученные ими от англичан. В то же время, было бы несправедливо упрекать в применении химического оружия исключительно войска Белой армии. Красноармейцы использовали его ничуть не реже. В музее небольшого городка Красный Яр под Уфой хранится копия приказа В. И. Чапаева, в котором он приказывает командиру артиллерийского дивизиона 25 дивизии Кравцуку подготовить для обстрела Уфы 3000 снарядов. Из них треть должна была быть с химическим газом. Как известно Уфу Чапаев взял…
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