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Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении размера микрозайма для бизнеса до 5 млн руб.
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Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении размера микрозайма для бизнеса до 5 млн руб. 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается увеличить до 5 млн руб. максимальный размер микрозайма для предпринимательского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО). Решение принято в ходе заседания комитета.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагаемое увеличение максимального размера микрозайма МФО предпринимательского финансирования до 5 млн руб. обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на микрозаймы МФО, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП.
По данным Банка России, средний размер таких микрозаймов существенно вырос.
Внесенный законопроект предусматривает уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий «Корпорации МСП» в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.
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