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Жильцам более 300 домов в Перми собираются отдать в собственность подвалы и чердаки. Карта с адресами
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Жильцам более 300 домов в Перми собираются отдать в собственность подвалы и чердаки. Карта с адресами 

59.ru 35 минут назад
Фото: 59.ru
Администрация Перми собирается предложить владельцам квартир оформить общедолевую собственность на лестницы и их площадки, коридоры, чердаки, подвалы и другие помещения домов. Предполагается, что это станет возможно, если жильцы выскажут желание стать собственниками.
— Департамент имущественных отношений вышел в городскую думу с инициативой передать подвальные помещения в общедолевую собственность жильцов. Это позволит обеспечить беспрепятственный доступ для проведения необходимых работ, — заявили в администрации.
По замыслу департамента, перевести в общедомовую собственность будет возможно площади, которые не входят в состав квартир, не имеют владельца, а также предназначены для использования жильцами более чем одной квартиры.
— Мы планируем, что жильцы не будут обязаны принимать подвалы, чердаки и лестницы в общедолевую собственность, но при желании получат право это сделать, — объяснили в администрации Перми.
В списке властей несколько сотен домов, жильцам которых могут предложить стать владельцами общих помещений. Все они отмечены на карте, составленной 59.ru. Важный момент: во многих зданиях собственников планируют найти сразу нескольким объектам, например, подвалу и пристрою.
Чтобы эта инициатива стала реальностью, ее должны одобрить депутаты Пермской городской думы.
Если это состоится — пермяки смогут заявить свои права на площади до конца 2018 года.
Ранее стало известно, что в 2018 году в Перми отремонтируют дом с трещинами в стенах на улице Подлесной.
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