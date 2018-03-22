Не путайте с воронами: в Новосибирскую область прилетели робкие грачи

Новосибирске и окрестностях появились первые грачи — птицы вернулись с зимовки.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, в городе деревья с гнёздами найти пока трудно.

«В первые недели они изредка посещают свои многолетние гнёзда, грачовники. В основном кормятся на больших свалках Хилокской и Гусинобродской. В Новосибирске у них не так много грачовников, ближайший в посёлке Верх-Тула. Внедриться в черту города у них не получается, грачи встречают недопонимание от людей, которые сносят деревья, где располагаются гнёзда. Это связано с тем, что грачей путают с воронами», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.

По словам орнитолога, ареал обитания грачей велик, но самые массовые поселения находятся в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае

«Это птицы сельскохозяйственных ландшафтов, кормящие птенцов беспозвоночными. Они зондируют своими большими клювами землю и извлекают из неё личинок, жуков и вредителей», — резюмировал орнитолог.

Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.