На Сахалине уволился следователь, по вине которого сын полицейских избежал наказания за убийство

Сахалинской области лишился работы сотрудник СК РФ , которого уличили, по меньшей мере, в халатном отношении к своей работе. Располагая нужными уликами, сыщик не привлек отпрыска стражей порядка к ответственности за убийство. Об этом стало известно случайно, когда российская Фемида

по ошибке выдала

телефон убийцы родителям жертвы., а те обнаружили в нем доказательства, которые не интересовали силовиков.

Родители убитого Максима Юрченко возмущены тем, что правоохранительные органы продолжают спускать дело на тормозах, а виновного в халатности следователя З. лишь по-тихому уволили с формулировкой «по собственному желанию». Отец погибшего Олег Юрченко узнал о «секретном» увольнении следователя еще в ноябре 2017 года, пишет

"Сахалин. Инфо" . Однако официальное подтверждение этого ему выдали лишь в феврале 2018-го, после десятка писем и обращений в прокуратуру , которая в ответ присылала одни отписки.

"Не понимаю, почему так происходит, почему скрывают этот факт, — недоумевает Юрченко, который не видит злого умысла в действиях следователя З., а только служебную безответственность. — Следователь уволился по собственному желанию и не получил никаких дисциплинарных взысканий, даже не была сделана запись в трудовой книжке. Он может спокойно объявиться в другом следственном отделе, где-нибудь в Корсакове или Долинске , после чего дальше будет совершать такие ошибки".

Родители погибшего сахалинца дошли до и. о. руководителя следственного управления Сахалинской области Александра Коротких. Но тот ответил островитянам, что действия следователя не угрожали жизни и здоровью людей, поэтому и наказывать его не за что.

Напомним, 3 октября 2016 года в планировочном районе Хомутово в Южно-Сахалинске местные жители нашли под кустом мертвого мужчину. Куртка и вся его одежда были в крови. Судмедэксперты насчитали на шее погибшего несколько десятков ножевых ранений.

Жертвой преступников оказался 21-летний житель Южно-Сахалинска Максим Юрченко. Поиском убийц занялись лучшие сыщики местного уголовного розыска.

По звонкам в телефоне Юрченко было установлено, что он общался перед смертью с 28-летним жителем областного центра Александром Васильевым . Мужчину объявили в розыск. Вскоре телефон подозреваемого «засветился» в Уфе . Там Васильева и задержали стражи порядка, после чего вернули на Сахалин и отправили в следственный изолятор

На первом же допросе Васильев сознался, что убил Юрченко металлической пикой. Со слов подозреваемого, он распивал алкоголь вместе с потерпевшим и еще двумя приятелями. В какой-то момент Максим якобы произнес обидное слово. Тогда Васильев посадил его в свою машину, вывез в безлюдный район около городского аэропорта, где и убил.

Евгений Дяченко по кличке Дикий и Мирон И., которые принимали участие в роковой пьянке, проходили по делу в качестве свидетелей. Они подтвердили показания Васильева, согласно которым тот увез Юрченко, а потом расправился с ним в одиночку.

В июне 2017 года суд признал Васильева убийцей и приговорил к 11 годам лишения свободы. При этом было постановлено вернуть вещдоки (мобильный телефон Максима и другие вещи) его родителям.

Елена и Олег Юрченко смирились с приговором, а вскоре получили пакет с личными вещами погибшего сына. Когда родители решили сохранить последние фотографии с мобильного телефона сына, то с ужасом поняли, что в их руках оказался мобильник убийцы. Видимо, сотрудники суда из-за халатности просто перепутали пакеты с вещдоками.

В телефоне Васильева была обнаружена его переписка с возлюбленной, матерью и теми самыми приятелями, которые проходили по делу свидетелями. Из переписки следовало, что Максима они убивали втроем, но Васильев просто взял вину на себя. При этом он рассчитывал, что ему назначат сравнительно мягкое наказание, если не будет отягчающего обстоятельства в виде предварительного сговора и действия в составе группы лиц. Кроме того, Васильев мог рассчитывать на то, что благодарные сообщники позаботятся о его семье, пока он будет «мотать» за них срок.

Согласно новой информации, почерпнутой из телефонной переписки, Максим требовал от Евгения Дяченко вернуть ему денежный долг. 6 октября должник решил разобраться с кредитором и пригласил его на встречу на железнодорожную станцию Большая Елань. Евгений захватил своих приятелей — Мирона и Александра Васильева. Встреча закончилась словесной перепалкой и дракой. В итоге Максима затолкали в машину и повезли на окраину города. Уже в дороге Васильев стал избивать потерпевшего палкой.

В районе Хомутово Максиму удалось выскочить из машины. Однако его догнали и добили. Судя по переписке, пока Васильев убивал Максима, ему помогал Дикий, который удерживал жертву.

Переписка, изобличающая сообщников, велась в первые дни после убийства. Васильев к тому времени уже знал о том, что его объявили в розыск. Он пытался договориться с сообщниками о том, как себя вести в том случае, если его поймают.

Родители Максима недоумевали, как следователь расследовал дело, если он даже не изучил главную улику — содержимое мобильного телефона убийцы. Также не исключалось, что сыщики сознательно вывели из круга подозреваемых сообщников Васильева. Но по какой причине это произошло — можно только догадываться. Однако из разоблачительной переписки следует, что родители Дикого работают в полиции.

"Если Дикого мусора прижмут, их же (родителей подозреваемого. — Прим. NEWSru.com ) из органов попрут", — говорится в одном из SMS-сообщений, фотографию которого приводил канал

Родственники Максима выражали уверенность, что именно родители Дикого «отмазали» его от уголовного наказания.

Лжесвидетелей оштрафовали

В конце августа 2017 года Елена и Олег Юрченко написали жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину , генеральному прокурору Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой разобраться в этой истории, возбудить новое уголовное дело и наказать всех участников убийства. Для объективного расследования родители были готовы предоставить мобильный телефон убийцы только представителям Центрального аппарата ФСБ, СК РФ или Генпрокуратуры.

Было проведено новое расследование, которое потерпевшая сторона назвала «качественным и профессиональным», в отличие от предыдущего. «Они (следователи. — Прим. NEWSru.com) даже нашли крестик, который целый год пролежал у Васильева дома — он просто забыл его там. Напомню, что именно этот крестик, по версии убийцы, послужил причиной конфликта, якобы мой ребенок его сорвал», — рассказал Олег Юрченко.

По итогам повторного разбирательства были наказаны трое свидетелей, которые дали ложные показания. Российская Фемида признала виновными по части 1 статьи 307 УК РФ ("Лжесвидетельство") девушку Александра Васильева, ее подругу и приятеля осужденного, который узнал о происшествии спустя сутки, но приезжал на место преступления.

"Их всех привлекли к ответственности, признали виновными и выписали штрафы в размере 30-35 тысяч рублей, — рассказал Олег Юрченко. — Сейчас прокуратура получила все приговоры на руки, нам сообщили, что им осталось провести следственные мероприятия, и они подадут заявление в суд для отмены приговора Васильева".

Потом собранные материалы направят в Следственный комитет для проведения полноценного расследования с последующим судебным процессом.