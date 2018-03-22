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В июне «Укрзализныця» планирует приступить к работам по запуску экспресса Киев — МА «Борисполь»
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В июне «Укрзализныця» планирует приступить к работам по запуску экспресса Киев — МА «Борисполь» 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщил на странице в социальных сетях и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, в настоящее время «Укрзализныця» ведет разработку проекта землеустройства 3,5 га земли под строительство инфраструктуры для экспресса в столичный аэропорт. После разработки проекта и согласования его городским советом Борисполя земля будет передана в постоянное пользование «Укрзализныци». Всего, согласно проекту строительства экспресса, «Укрзализныце» должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.
«Укрзализныця разработала поэтапный план-график реализации проекта экспресса между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом «Борисполь». «Сейчас идет первый этап — проектно-изыскательские и организационно-технические работы. Начать строительные работы планируется в июне», — уточнил Е. Кравцов. Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта «Борисполь». Закончить реализацию проекта планируется до декабря 2018 г.
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