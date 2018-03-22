Как сообщил на странице в социальных сетях и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, в настоящее время «Укрзализныця» ведет разработку проекта землеустройства 3,5 га земли под строительство инфраструктуры для экспресса в столичный аэропорт. После разработки проекта и согласования его городским советом Борисполя земля будет передана в постоянное пользование «Укрзализныци». Всего, согласно проекту строительства экспресса, «Укрзализныце» должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.
«Укрзализныця разработала поэтапный план-график реализации проекта экспресса между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом «Борисполь». «Сейчас идет первый этап — проектно-изыскательские и организационно-технические работы. Начать строительные работы планируется в июне», — уточнил Е. Кравцов. Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта «Борисполь». Закончить реализацию проекта планируется до декабря 2018 г.