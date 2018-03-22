Ещё
У специалистов есть претензии к магазинам на Баумана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

У специалистов есть претензии к магазинам на Баумана 

Казанский Портал 37 минут назад
В Казани обсудили продажу сувенирной продукции в преддверии чемпионата мира по футболу. Основные претензии к сувенирным лавкам на главной туристической улице — Баумана.
«Не на каждом товаре имеется надлежащая маркировка. Например, на чак-чаке минимум информации, ее явно недостаточно. Отдельные магазины нарушают товарное соседство продукции: уже на входе есть специфический запах», — заявила на совещании представитель Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.
Чаще всего туристы покупают в Казани чак-чак, но даже с ним не все в порядке. «Есть прекрасные хвалебные отзывы, но есть и такие, в которых люди рассказывают о приобретении чак-чака в подарок родственникам и коллегам, а он оказывается жестким, несъедобным», — рассказала Арсланова. По ее словам, хорошие отзывы о талкыш калеве. Хвалят также вяленого гуся.
Читайте также:
Мэрия ответила на критику после открытия музея самогона
Казанский Портал: последние новости
Песошин: «Мусоросжигательному заводу быть» Слонов для казанского зоопарка доставят регулярными рейсами Самые «дорогие» вакансии марта в Казани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу192
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение