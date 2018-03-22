У специалистов есть претензии к магазинам на Баумана

Казани обсудили продажу сувенирной продукции в преддверии чемпионата мира по футболу. Основные претензии к сувенирным лавкам на главной туристической улице — Баумана.

«Не на каждом товаре имеется надлежащая маркировка. Например, на чак-чаке минимум информации, ее явно недостаточно. Отдельные магазины нарушают товарное соседство продукции: уже на входе есть специфический запах», — заявила на совещании представитель Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Чаще всего туристы покупают в Казани чак-чак, но даже с ним не все в порядке. «Есть прекрасные хвалебные отзывы, но есть и такие, в которых люди рассказывают о приобретении чак-чака в подарок родственникам и коллегам, а он оказывается жестким, несъедобным», — рассказала Арсланова. По ее словам, хорошие отзывы о талкыш калеве. Хвалят также вяленого гуся.

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