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«Кировэнерго» в 2018 году установит более 3700 устройств для защиты птиц от высокого напряжения
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«Кировэнерго» в 2018 году установит более 3700 устройств для защиты птиц от высокого напряжения 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» продолжает реализацию природоохранных мероприятий.
В 2018 году кировские энергетики для защиты птиц от высокого напряжения установят на опорах и проводах воздушных линий электропередачи 3708 птицезащитных устройств (ПЗУ). Более безопасными для животного мира станут 243,17 км ВЛ.
Пернатые используют опоры линий электропередачи для отдыха и выслеживания добычи, в результате чего подвергаются риску гибели от поражения электрическим током. Кроме того, птицы могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Для того чтобы предотвратить гибель пернатых и снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи, энергетики устанавливают на ВЛ птицезащитные устройства. Все элементы ПЗУ изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета. Они отличаются прочностью и долговечностью. Таким образом, их применение не только способствует сохранению жизни птиц, но и повышает надежность электроснабжения потребителей.
Отметим, что с каждым годом «Кировэнерго» увеличивает количество птицезащитных устройств, введенных в эксплуатацию. Так, в 2016 году кировские энергетики установили 33 ПЗУ, в 2017 году смонтировали 262 штук. В 2018 году объем установки птицезащитных устройств будет увеличен более чем в 14 раз по сравнению с предыдущим периодом.
Напомним, что в «Кировэнерго» предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Энергетики осознают необходимость ответственного отношения к экологии, а потому меры по охране окружающей среды неизменно учитываются при формировании ежегодных целевых программ электросетевой компании. Филиал и в дальнейшем будет совершенствовать систему экологического менеджмента в соответствие с международным стандартом ISO 14001.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
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