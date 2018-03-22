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Матвиенко предложила сделать добровольной систему ОМС
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Матвиенко предложила сделать добровольной систему ОМС 

Российская Газета 38 минут назад
В ходе заседания научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященном анализу положений Послания президента Федеральному Собранию, сенатор весьма эмоционально высказалась о качестве работы Фонда ОМС и страховых компаний.
"Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто «прокладки» по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", — сказала Матвиенко. «Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства», — добавила она.
"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", — подчеркнула глава Совфеда. «Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть, кто хочет, находится в частных страховых компаниях», — предложила спикер и дала поручение комитету по соцполитике изучить вопрос.
Ранее в ходе заседания с критикой в адрес российской модели страховой медицины выступил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он считает, что совершенствовать эту систему «недопустимо дорого», проще изучить опыт других стран, например, квазибюджетную модель, действующую в Германии.
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