Матвиенко предложила сделать добровольной систему ОМС

В ходе заседания научно-экспертного совета при председателе СФ , посвященном анализу положений Послания президента Федеральному Собранию, сенатор весьма эмоционально высказалась о качестве работы Фонда ОМС и страховых компаний.

"Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто «прокладки» по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", — сказала Матвиенко. «Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР , ФОМС, ФСС, ЦБ . Вот на это уходят средства», — добавила она.

"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", — подчеркнула глава Совфеда. «Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть, кто хочет, находится в частных страховых компаниях», — предложила спикер и дала поручение комитету по соцполитике изучить вопрос.