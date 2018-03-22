Какие улицы Курска останутся без электричества? График на 26-30 марта

Из-за плановых ремонтных работ с 22 по 30 марта курян ждут масштабные отключения света.

В Сеймском округе:

С 26 по 30 марта с 9.00 до 17.00 не будет электричества в домах по улицам:

Дружининская 17-91, 12-48,2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86,3-й Гуторовский переулок 29-37, 18-32,4-й Гуторовский переулок 1-43, 6-38, Гуторовская 55а, 55б.

С 26 по 30 марта с 9.30 до 15.00 отключат электроэнергию на улицах:

Энгельса 136-140, 138а, 12-54, Пионеров 84, Кольцова 15-25, Петра Минакова 1-21, 4-52. В Центральном округе:

С 26 по 30 марта с 9.00 до 17.00 не будет света:

Поселок Косиновский 5-13, 6-14, 37-55, 40-48.

В Железнодорожном округе:

26 по 30 марта с 9.00 до 16.00 отключат электричество на улицах:

1-й Раздельный переулок 2-16, 1-17;Кривецкий переулок 2-8, 3-7;ВЧК 92-162, 55-99;Октябрьская 1-19.

С 26 по 27 марта с 9.00 до 16.00 не будет света в домах по улицам:

Малых 84-180, 45-123;2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14;3-й Раздельный переулок 1-21;Васильевский переулок 8-28, 1-29;Сеймская 1-63, 2-26;Киевская 1-55, 2-76;Котлякова 2-90, 1-85;Петропавловский переулок 9-19, 8-22;Подвойского 22-91, 20-96;Кривецкая 23-93, 22-84;Ивановский переулок 1-55, 2-70;СНТ Ветеран на улице Полевая.

29 марта с 13.30 до 16.00 на улицах:

Соловьиная 2-58, 1-25;Соловьиный переулок 2-8, 1-5;Чайковского 47б-67а.