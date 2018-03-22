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«Мусорный» завод построят в Осиново. Слушания пройдут в июне
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«Мусорный» завод построят в Осиново. Слушания пройдут в июне 

Казанский Портал 2 часа назад
Мусоросжигающий завод построят в селе Осиново. Формально это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом).
Общественные слушания по строительству предприятия состоятся в июне. К этому времени будет готов проект завода и вся необходимая документация. Сейчас идет работа по переводу участка из категории сельскохозяйственных земель в категорию промышленных, сообщает «Татарстан 24».
Жители «Салават Купере» боятся соседства с «мусорным» заводом.
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