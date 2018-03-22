Минздрав разработал шесть проектов по повышению качества медуслуг

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо «активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека».

"На сегодняшний момент Минздравом России подготовлено шесть проектов распоряжений правительства Российской Федерации … Из шести уже четыре распоряжения вышли из правительства Российской Федерации", — сказала Яковлева.

Так, например, по словам замминистра, в 2018 году из резервного фонда РФ будет выделен 1 миллиард 23 миллиона рублей на приобретение модульных конструкций, врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов численностью от 101 до 2 тысяч человек, не имеющих медицинских организаций и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайших медучреждений. Кроме того, еще 2,2 миллиарда рублей в 2018 году выделят на приобретение передвижных медицинских комплексов.

"Просим поддержать выделение бюджетных средств на 2019-2020 годы в соответствии с поручением президента", — добавила Яковлева.