В центре Волгограда людей оставили без лифтов на четыре месяца

Волгоградский УФАС России внес лифтовую компанию ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков, сорвавших сроки капремонта в нескольких многоквартирных жилых домах. Взявшись за замену лифтов в домах на Новороссийской и Невской, компания заставила людей четыре месяца подниматься в свои квартиры по лестницам.

Жителям дома № 18а по Невской и дома № 16 по Новороссийской подрядчик обещал заменить лифты еще до Нового года. Но запустили подъемники только в конце февраля.

Жильцы дома на улице Невской, 18А с 20 февраля пользуются новым лифтом

По договору с Фондом капремонта менять лифты должны были начать в начале ноября прошлого года, а завершить замену 25 декабря 2017 года. Вовремя сдать объекты подрядчик не смог. В итоге, жильцы смогли пользоваться лифтами почти на два месяца позже обещанного. Подъёмники ввели в эксплуатацию только в двадцатых числах февраля.

Ежедневно над установкой лифтов трудились минимум 7 человек

— К работам должны были приступить 7 ноября, а начали на неделю позже, — рассказывает жительница дома № 16 по улице Новороссийская Наталья Садкова. — Работники говорили что, якобы, это от них не зависит. Особых проблем с ними не возникало, единственное, шахта открытая была в начале работ. Дети любопытные могли бы близко подойти и, не дай бог, упасть.

К новому лифту жильцы привыкли быстро

На взгляд другой жительницы Анастасии Богачёвой, проживающей в этом же доме, трудовая дисциплина рабочих оставляла желать лучшего.

— У меня не сложилось впечатления, что они работали в полную силу, — считает девушка. — Пиво часто пили, и мат из подъезда частенько раздавался. А нам из-за них пришлось по лестницам пешком ходить.

Анастасия Богачёва не очень довольна трудовой дисциплиной бригады

Позитивнее о замене лифтов думали в соседнем доме — 18А по улице Невская. Несмотря на то, что пенсионерке Татьяне Бытневой пришлось на два месяца больше подниматься пешком на седьмой этаж, впечатление о рабочей бригаде сложилось у нее весьма тёплое.

Татьяна Бытнева просит не осуждать добросовестных и чистоплотных рабочих

— Однозначно в срок они не уложились, но я представляю сколько разных согласований им пришлось пройти, — говорит Татьяна Бытнева. — Как нам было сказано, первая комиссия увидела недочёты, и объект не приняли. Все было успешно со второй попытки, но сотрудники Роспотребнадзора смогли принять объект десятью днями позже. В итоге, лифт ввели в эксплуатацию 20 февраля. Все мальчишки — работяги. В восемь утра начинали трудиться и до девяти вечера возились. Я их чаем с бутербродами угощала. Они — молодцы, а остальное зависит от руководителя.

Первые повреждения в одном из подъездов

В защиту рабочих высказался и жилец с третьего подъезда Виктор Докукин.

— Никто не брался за это дело, а они единственные, кто взялся, — говорит мужчина. Да, задержались по срокам, всякое бывает. Это же Россия , понимаете? В целом, мы довольны. Они всё аккуратно делали. Убирали за собой, не мусорили. После них все чисто осталось.

Жильцы дома смогли вновь воспользоваться лифтом с 22 февраля

Но, столь значительный срыв сроков замены лифтов привел компанию к реестру недобросовестных подрядчиков.

— Учитывая социальную напряженность, сложившуюся в сфере капитального ремонта, всем сторонам этого процесса стоит внимательнее относиться к своим обязанностям и не нарушать взятых на себя обязательств, что начинает носить уже системный характер, — пояснили в антимонопольном органе. — В частности, подрядная организация ООО «Лэндстрой» нарушила один из условий договора. Сроки выполнения работ затянулись почти на два месяца.

Подрядчика обязали заплатить неустойку в 800 тысяч рублей. Если компания не заплатит штраф добровольно, то вопрос ее взыскания будет решаться через суд.