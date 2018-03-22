Ещё
На Ново-Уренгойском ЛУ АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» ведется строительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

На Ново-Уренгойском ЛУ АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» ведется строительство 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Автостоянки закрытого типа.
На Ново-Уренгойском лицензионном участке ОА «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» возводится теплая автостоянка. Здание расположено в непосредственной близости от основного производственного объекта промысла — УКПГ-2. Строительная готовность объекта капитального строительства составляет 80-85%. Основные строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время подрядной организацией выполняется монтаж кабельно-проводниковой продукции и внутренняя отделка. Сдача объекта в эксплуатацию, в том числе благоустройство прилегающей территории, запланирована в третьем квартале 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Автостоянка закрытого типа представляет собой каркасно-панельное здание, облицованное сэндвич-панелями с двухэтажными встроенными бытовыми помещениями. Габаритные размеры строения в плане 43,5х17 метров, что позволяет одновременно разместить в автостоянке спецтехнику, в частности пять автогрейдеров используемых для содержания внутрипромысловых автодорог на Ново-Уренгойском ЛУ.
Вспомогательные бытовые помещения, расположенные в здании автостоянки включают: кабинет механика, гардеробные, душевые, санузлы, помещения для обогрева и сушки спецодежды, необходимые для создания комфортных условий персоналу, обслуживающему дорожную технику. Встроенные помещения отделены противопожарной стеной и дверями от теплой стоянки. В здании предусмотрены в соответствии с нормами ОТ и ПБ эвакуационные выходы, системы пожарной и охранной сигнализации, рабочее, аварийное и ремонтное освещение помещений. Здание автостоянки будет отапливаться от существующих сетей теплоснабжения.
"Раньше промысловая спецтехника круглый год стояла под открытым небом, — рассказал директор проекта «Инфраструктурные объекты Ново-Уренгойского ЛУ и объекты Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского ЛУ АО „РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ“ Александр Егоров. — В суровых зимних условиях Крайнего Севера водители часами не заглушали двигатели автогрейдеров, расходуя топливо. Теплая автостоянка решит проблему, и следующей зимой техника будет готова в любое время выехать на расчистку внутрипромысловых дорог Ново-Уренгойского лицензионного участка и центральной автомобильной дороги, соединяющей промысел с федеральной трассой »Сургут — Надым".
Уралинформбюро: последние новости
Жители Верхней Пышмы требуют 20 миллионов рублей На Урал приходится пятая часть всех источников атмосферного загрязнения Долги россиян запретят перепродавать "черным" коллекторам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу188
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого211
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей121
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение