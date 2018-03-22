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Эстетическую гимнастику в регионе планируют вывести на новый уровень
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Эстетическую гимнастику в регионе планируют вывести на новый уровень 

ТРК Губерния 40 минут назад
Речь идет об эстетической гимнастике. Инициатива развивается благодаря госпрограмме «Тренер-преподаватель для малых городов и сельских районов». Она реализуется в рамках проекта-победителя второго конкурса 2017 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Уже сейчас идет повышение квалификации учителей физкультуры областных школ и детских садов. Преподавателям в формате устного рассказа и видеопрезентации дают возможность овладеть теми навыками, которые помогут им обучать детей на местах. В регионе будут оборудованы пять спортивных залов для занятий гимнастикой. Постепенно проект распространится по всей губернии. «Есть виды спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика, эстетическая гимнастика. Мы просто хотим попробовать в рамках нашего проекта дать азы обучения тренерам именно в гимнастике, чтобы они потом уже дальше, по своему усмотрению, могли развивать либо художественную гимнастику, либо эстетическую, либо спортивную», — пояснила исполнительный директор проекта-победителя Елена Маркелова.
Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила: «Отрадно, что подключились, в общем-то, все ведомости к этому, что это имеет поддержку и в том числе депутатов нашей губернской думы, что система образования тоже активно включилась в этот процесс. Сегодня вы видите, какой интерес учителей физкультуры, преподавателей, которые хотят понимать, как этот вид спорта правильно преподнести детям».
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