Эстетическую гимнастику в регионе планируют вывести на новый уровень

Речь идет об эстетической гимнастике. Инициатива развивается благодаря госпрограмме «Тренер-преподаватель для малых городов и сельских районов». Она реализуется в рамках проекта-победителя второго конкурса 2017 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Уже сейчас идет повышение квалификации учителей физкультуры областных школ и детских садов. Преподавателям в формате устного рассказа и видеопрезентации дают возможность овладеть теми навыками, которые помогут им обучать детей на местах. В регионе будут оборудованы пять спортивных залов для занятий гимнастикой. Постепенно проект распространится по всей губернии. «Есть виды спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика, эстетическая гимнастика. Мы просто хотим попробовать в рамках нашего проекта дать азы обучения тренерам именно в гимнастике, чтобы они потом уже дальше, по своему усмотрению, могли развивать либо художественную гимнастику, либо эстетическую, либо спортивную», — пояснила исполнительный директор проекта-победителя Елена Маркелова.