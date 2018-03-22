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В Саранске объявлен конкурс на право перевозок по автобусному маршруту № 29
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В Саранске объявлен конкурс на право перевозок по автобусному маршруту № 29 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Саранск по нерегулируемым тарифам проводит департамент городского хозяйства, организатором является администрация Саранска. Заявки на обслуживание городского маршрута №29 сообщением «ж/д вокзал — аэропорт» принимаются до 23 апреля 2018 года. Для обслуживания рейса требуется два автобуса большой вместимости, работающих на топливе Евро — 3, 4 или 5. Победитель получит право на обслуживание маршрута сроком на 5 лет.
Фото: yarskonline.ru
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