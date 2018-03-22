Медики назвали желание женщин увеличить ягодицы признаком психоза

Жительница Великобритании и бьюти-блогер Мария Делгидис к своим 27 годам сделала уже около 200 пластических операций. Девушка поменяла форму носа, увеличила губы, грудь и ягодицы. Если на снимках до пластики ягодицы британки покрыты «апельсиновой коркой», то на фотографиях после они выглядят идеально. Однако спустя некоторое время после операции блогер призналась, что совершила самую большую ошибку в своей жизни и теперь расплачивается за нее. Дело в том, что вместо рекомендованного хирургом объема имплантатов — 325 кубических сантиметра, она выбрала имплантаты в два раза больше — 650 кубических сантиметра.

Теперь, по словам самой Делгидис, она испытывает постоянную боль и не может сидеть. В эфире британского телеканала ITV Делгидис призналась, что только на глютеопластику (увеличение ягодиц — прим.ред.) она потратила 15 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей), а все операции обошлись ей в 230 тысяч фунтов (18 миллионов рублей). Женщина осознает свою зависимость от пластической хирургии, но ничего не может поделать с желанием меняться. Кстати, делала Делгидис увеличение ягодиц популярным сегодня способом — с помощью пересадки собственной жировой ткани. Для этого ей пришлось набрать 23 килограмма лишнего веса, то есть именно столько жира со всего тела переместилось в пятую точку британки.

Тренд на большие ягодицы во всем мире держится уже на протяжении нескольких лет. Ким Кардашьян продолжает зарабатывать на этом миллионы долларов, а социальные сети с каждым днем все больше пополняются фотографиями девушек с аппетитными формами. Правда, добиться таких размеров пятой точки, которые пропагандируют бьюти-блогеры, немедикаментозным путем невозможно. И, несмотря на то, что у глютеопластики сегодня много последователей, пластические хирурги утверждают, что операция может обернуться тяжелыми последствиями, сказал корреспонденту «МИР 24» пластический хирург Андрей Ковынцев.

«Все-таки пока у нас эта операция не настолько востребована, как, например, в латиноамериканских странах. У глютеопластики много минусов. Если вмешательство связано с имплантатом, то могут возникнуть некоторые неприятности с его смещением, вплоть до того, что он может перевернуться. Визуально это, естественно, будет заметно. Ягодицы будут асимметричны, и выглядеть нижняя часть тела будет просто некрасиво. К тому же, подобные казусы буду вызывать еще и дискомфорт. Сидеть точно будет проблематично.

Еще пластика ягодиц осуществляется посредством липофиллинга, то есть пересадкой собственной жировой ткани. Это менее опасный метод, но тоже со своими нюансами. Во-первых, жировая ткань рассасывается. А когда кожа растягивается, ягодицы просто начинают свисать. Поэтому в глютеопластике важно чувство меры. Небольшие коррекции — это нормально и эффективно. Если же вопрос стоит об утрированной форме глютеопластики, чтобы не просто подкорректировать ягодицы, а увеличить их до неимоверных размеров, то это первый шаг к ряду проблем. Особенно, когда нет ткани. Нужно понимать, что ягодицы — это такое место, которое из жизни не вычеркнешь», — сказал Ковынцев.

Кроме того, оказывается, сделав операцию на ягодицы один раз, через некоторое время вы должны будете повторить ее снова и снова. Иначе сохранить приобретенный внешний вид не получится.

«Со временем любая ткань будет опускаться. В каком возрасте это произойдет, зависит от многих факторов. От среды обитания, от образа жизни, от питания, от наследственного тургора кожи. Это значит, что повторной корректировки ягодиц не избежать. Старость никто не отменял. Прежде всего, она выражается в потере упругости кожи и мышечных тканей. Когда пациент хочет вернуть себе прежнюю форму ягодиц, он просто повторно обращается в клинику пластической хирургии, где была проведена глютеопластика. А бывает и так, что человека просто уже не волнует, как выглядят его ягодицы», — пояснил хирург.

Ковынцев признался, что случаи, когда россиянки просят увеличить свою пятую точку до нереальных размеров, происходят все чаще. А если хирург отказывается делать такую операцию, то клиент рано или поздно все равно находит клинику, где его желание исполнят.

Красота не требует жертв

Как быть красивой почти бесплатно } Итог оказался ужасающим: силиконовый имплантат выступил из переносицы наружу. В клинике отказались помогать пациентке, и она обратилась в другое лечебное учреждение уже в столице.

«Если ко мне придет пациентка и захочет сделать ягодицы, как у Ким Кардашьян, а то и больше, я однозначно буду ее отговаривать. Моя работа заключается в гармонии и эстетике. Человек должен комфортно себя чувствовать. К сожалению, такие запросы бывают, но я не берусь за такие вещи, предлагая альтернативу. Но такой пациент, как правило, идет туда, где ему сделают то, что он хочет. Даже если это будет выглядеть некрасиво. В большинстве случаев этот пациент наживает себе максимум проблем, потом публично их решает, подключая СМИ. Отсюда и скандалы вокруг пластических хирургов», — сказал врач.

Но пока пластические хирурги выполняют свою работу, психологи бьют тревогу. Оказывается женщины, которые увеличивают ягодицы, страдают ничем иным, как психозом, рассказала «МИР 24» врач-психотерапевт Анна Куликова

«Люди любят что-то новое, даже в рамках пластической хирургии. Поскольку грудью и губами никого уже не удивишь, то теперь стало модно увеличивать ягодицы. Многие девушки стремятся стать похожими на Ким Кардашьян. Причем, не только внешне. Они хотят стать такими же успешными и знаменитыми.

В психотерапии люди с психопатичностью выделяют именно свою заднюю часть. Психопаты любят привлекать к себе толпу, быть в центре внимания. Отсюда у женщины идет концентрация нижней части тела, а у мужчины верхней. То есть, если психопат и психопатка объединяются в пары, то выглядит это так — грудь вперед, а зад назад. Психологический фактор бессознательного увеличения на лицо», — сказала она.

Желание обладать слишком большими ягодицами также свойственно инфантильным женщинам. Скорее всего, в детстве они столкнулись с неоднозначным отношением к себе и стремятся его воссоздать.

«Второй типаж — это достаточно инфантильные незрелые барышни, которые не научились привлекать к себе внимание за счет других, более глубоких качеств. Им важно быть в центре внимания, создавать вокруг себя эффект WOW, привлекать к себе внимание любыми способами», — сказала психолог.

Третий тип женщин, склонных на столь радикальные манипуляции со своей внешностью, это женщины, которые любят легкие деньги, и надеются, что смогут их заработать без особых усилий.

«Многие делают пластические операции, в том числе, глютеопластику, чтобы набрать как можно больше лайков в соцсетях. Сейчас это считается нормой. Потому что в современном мире есть тенденция не к личностному росту, развитию и работе, а к какому-то эпатажу, чтобы потом получить от этого какие-то дивиденды. Человек, демонстрируя себя в интернете, получает не только внимание, эмоции, но и деньги за свой эпатаж. В реальной здоровой жизни для того, чтобы вызвать интерес у общества, придется много трудиться, учиться и вкладывать в себя. А здесь все просто: заплатил несколько сотен тысяч за пластическую операцию и начал провоцировать публику.

Для современной молодежи это норма. Невозможно представить себе сорокалетнюю женщину, которая в своем возрасте сделала себе увеличение ягодиц, чтобы собрать кучу лайков в соцсетях. В основном, на это падка молодежь с неокрепшим собственным выбором, которая привыкла к быстрым эмоциям. Впрочем, молодежь забывает одну простую вещь. Насколько быстро они получают, настолько быстро и лишаются. Чтобы удивить кого-то еще, придется сделать новые пластические операции», — добавила Куликова.

Однако если все-таки на операцию вы решились, то необходимо выбирать клинику тщательно, обращая внимание на то, что она предлагает. Важно, чтобы она предлагала не только высококлассную операцию, но и качественную подготовительную часть и реабилитацию.

«Многие думают, что после глютеопластики невозможно вернуться к прежнему образу жизни. На самом деле, это не так. Можно рожать детей, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Три важных момента — врач должен внимательно провести подготовительную часть процедуры, должна быть грамотно проведена операция и соблюдены все нюансы реабилитационного периода. После этого пациент может спокойно жить прежней жизнью без ограничений», — рассказывает Ковынцев.

Выбирать клинику необходимо тщательно и скрупулезно, замечает эксперт. «Лучше, если это будет по рекомендации бывалых пациентов. Пластический хирург — не Священный Грааль. Об этом стоит помнить, когда сделан выбор в пользу определенного специалиста и клиники. Имплантат — это, прежде всего, инородное тело. Врач не несет за это ответственность и не может проконтролировать процесс изготовления продукции. Но любые ошибки все равно списываются на хирурга», — заметил Ковынцев.

Напомним, ранее известный интернет-персонаж «Руки-Базуки», прославившийся тем, что накачал свои руки синтолом до гигантских размеров, сообщил, что находится в критическом состоянии. Его руки опухли, и если в течение двух недель улучшений не последует, то верхние конечности скорее всего ампутируют.

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