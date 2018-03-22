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УК восстановила герметичность межпанельных швов в многоквартирном доме в Солнечногорске
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УК восстановила герметичность межпанельных швов в многоквартирном доме в Солнечногорске 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания ООО «ФРЦ» из подмосковного Солнечногорска выполнила предписание Госжилинспекции Московской области и устранила нарушение герметичности стыков стеновых панелей многоквартирного жилого дома №14 на Почтовой улице, сообщается на сайте ведомства.
В ходе осмотра здания МКД жилищные инспекторы выявили участки разгерметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении.
«По итогам контрольной проверки установлено исполнение выданного предписания в полном объеме. Межпанельные швы многоквартирного дома восстановлены», — говорится в сообщении.
Как отметил главный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков, нарушение герметичности межпанельных швов в многоквартирном доме — это потенциальная опасность для всей конструкции здания, которая может привести к серьезным последствиям.
«В таких случаях надзорным органом оперативно проводятся проверки, выдаются предписания с коротким сроком исполнения. Мы следим за тем, чтобы управляющие организации четко их исполняли», — пояснил Соков.
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