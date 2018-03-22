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Кто сможет стать владельцем регионального бренда?
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Кто сможет стать владельцем регионального бренда? 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
22 марта в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт «круглый стол» «Кто сможет стать владельцем регионального бренда?», посвящённый продвижению территориальных брендов и актуальным вопросам, связанным с их выявлением и дальнейшей регистрации в качестве НМПТ.
В своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил необходимость создания эффективных инструментов роста экономики, актуализации правовой основы под современные вызовы. Специалисты уверены, что одним из таких инструментов станет развитие региональных брендов, возможность для производителей уникальных товаров защитить права по месту происхождения продукции и наращивать производство, расширять рынок, создавать рабочие места и формировать положительный экспортный потенциал. Зарегистрированное наименование места происхождения товаров будет способствовать продвижению самого региона, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлекать инвесторов, туристов.
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации дала поручение об определении традиционных товаров («региональных брендов») и их последующей регистрации в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ). Советом Федерации совместно с Роспатентом и профильными министерствами проводится огромная работа по этому вопросу — совершенствуется (упрощается) система выявления и регистрации региональных брендов в качестве наименований мест происхождения товаров, а также готовятся поправки в Гражданский кодекс по включению понятия «географическое указание», что позволит регистрировать гораздо более широкий круг уникальных товаров.
— Как создание бренда способствует росту экономике региона и как связаны между собой «бренд» и НМПТ?
— Кто может стать владельцем регионального бренда?
— Для чего необходимы регистрация НМПТ и получение права его использования?
— Что даёт наличие исключительного права на использование НМПТ правообладателю?
— Каков срок действия правовой охраны НМПТ и свидетельства об исключительном праве на НМПТ?
— Что нужно знать об НМПТ для его успешной регистрации и использования?
— На что направлены разрабатываемые законодательные изменения?
К участию в дискуссии приглашены:
— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
— депутат Госдумы Виталий Милонов;
— председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», доктор юридических наук, академик Российской академии естественных наук Евгений Тарло;
— заместитель генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Долгов.
Аккредитация по тел. : 8 (495) 6376979, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
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