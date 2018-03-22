Новый ФОК на северо‑востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию

В районе Марьина роща на северо-востоке столицы готовится к вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, хоккейными площадками и залом для атлетической гимнастики, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в 1-м Стрелецком переулке, владение 14/21 станет знаковым спортивным объектом для округа, поскольку сможет удовлетворить интересы самых разных групп любителей спорта. Здание ФОКа общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров будет трехэтажным. Причем верхний этаж — прямоугольный объем хоккейной площадки — будет нависать над двумя первыми и опираться на разные по форме и текстуре стены и опоры», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин

Он добавил, что на первом этаже здания расположатся вестибюль и раздевалки бассейна, сам бассейн и малая хоккейная площадка. На втором — тренажерные залы и большой рекреационный холл. На третьем — большая хоккейная площадка, также предусматривающая начальное обучение фигурному катанию.

«Строительство завершено. Представители компании-инвестора уже подали все необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Левкин.

В 2018-2020 годах в Москве будет построено 40 объектов спорта. Огромное внимание уделяется не только строительству объектов спорта высших достижений, но и увеличению количества мест для занятия массовым спортом.