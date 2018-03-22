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Новый ФОК на северо‑востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию
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Новый ФОК на северо‑востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В районе Марьина роща на северо-востоке столицы готовится к вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, хоккейными площадками и залом для атлетической гимнастики, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в 1-м Стрелецком переулке, владение 14/21 станет знаковым спортивным объектом для округа, поскольку сможет удовлетворить интересы самых разных групп любителей спорта. Здание ФОКа общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров будет трехэтажным. Причем верхний этаж — прямоугольный объем хоккейной площадки — будет нависать над двумя первыми и опираться на разные по форме и текстуре стены и опоры», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Он добавил, что на первом этаже здания расположатся вестибюль и раздевалки бассейна, сам бассейн и малая хоккейная площадка. На втором — тренажерные залы и большой рекреационный холл. На третьем — большая хоккейная площадка, также предусматривающая начальное обучение фигурному катанию.
«Строительство завершено. Представители компании-инвестора уже подали все необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Левкин.
В 2018-2020 годах в Москве будет построено 40 объектов спорта. Огромное внимание уделяется не только строительству объектов спорта высших достижений, но и увеличению количества мест для занятия массовым спортом.
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