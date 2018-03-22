Смоленский метромост украсят архитектурной подсветкой

Подрядчика выберут через аукцион, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента конкурентной политики.

Компании-победителю необходимо будет обеспечить безопасную, бесперебойную эксплуатацию, а так же разработать специализированный сайт и мобильное приложение.

Помимо будничного и дежурного режима включения подсветки подрядчику необходимо предусмотреть не менее 10 вариантов вечернего шоу, а также не менее 8 вариантов праздничного режима включения.

В ведомстве отметили, что сейчас на столичном светотехническом рынке присутствуют не менее пяти участвников. Вместе с тем, не исключается, что и другие компании захотят побороться за контракт.

"Работы на объекте с 80-летней историей для любой компании не только большая ответственность, требующая профессионализма, но и престиж с точки зрения деловой репутации", — заявил глава департамента Геннадий Дегтев

Начальная стоимость контракта — 642 миллиона рублей. Поставить оборудование необходимо в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 9 апреля.