Ещё
Смоленский метромост украсят архитектурной подсветкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Смоленский метромост украсят архитектурной подсветкой 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Подрядчика выберут через аукцион, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента конкурентной политики.
Компании-победителю необходимо будет обеспечить безопасную, бесперебойную эксплуатацию, а так же разработать специализированный сайт и мобильное приложение.
Помимо будничного и дежурного режима включения подсветки подрядчику необходимо предусмотреть не менее 10 вариантов вечернего шоу, а также не менее 8 вариантов праздничного режима включения.
В ведомстве отметили, что сейчас на столичном светотехническом рынке присутствуют не менее пяти участвников. Вместе с тем, не исключается, что и другие компании захотят побороться за контракт.
"Работы на объекте с 80-летней историей для любой компании не только большая ответственность, требующая профессионализма, но и престиж с точки зрения деловой репутации", — заявил глава департамента Геннадий Дегтев.
Начальная стоимость контракта — 642 миллиона рублей. Поставить оборудование необходимо в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 9 апреля.
Москва24: последние новости
Вице-премьер РФ не исключил повышения подоходного налога до 15% В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге Подсчет голосов на президентских выборах завершился в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу192
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина65
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение