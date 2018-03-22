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Водителем беспилотного Uber-убийцы оказался транссексуал-рецидивист
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Водителем беспилотного Uber-убийцы оказался транссексуал-рецидивист 

Газета.Ru 1 час назад
Водителем беспилотного такси Uber, которое несколько дней назад попало в смертельное ДТП, оказался транссексуал с двумя судимостями. Об этом сообщает Mirror.
Оказалось, что 44-летняя Рафаэлла Васкес изначально была мужчиной по имени Рафаэль, который затем сменил пол. Также выяснилось, что у оператора беспилотника есть две судимости, по одной из которых он провел в тюрьме 3 года и 10 месяцев. В прошлом году Uber уже штрафовали на сумму около $9 млн за наем на работу бывших уголовников.
Смертельная авария произошла вечером 18 марта в пригороде Финикса. На пути беспилотника неожиданно оказалась 49-летняя велосипедистка, которая в итоге оказалась сбита и погибла. Несмотря на то, что в аварии была виновата сама погибшая, в Uber приостановили испытания своих беспилотников.
После инцидента ведущие автопроизводители, занимающиеся созданием беспилотных автомобилей, прокомментировали инцидент и рассказали о своих дальнейших планах в этом направлении.
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