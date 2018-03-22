Положительное сальдо в акте проверки не подтверждает переплату по НДФЛ

В 2014 году ИФНС провела в организации выездную проверку за 2011-2012 годы.

В акте по ее итогам от ноября 2014 года была приведена таблица, в которой указаны следующие данные: — Сальдо на начало проверяемого периода: + 13 721 084 рублей; — Сумма удержанного налога 1 368 812 528 рублей; — Сумма перечисленного налога 1 364 741 147 рублей; — Задолженность перед бюджетом: — 9 649 703 рублей.

Полагая, что последняя сумма является переплатой по НДФЛ, общество в сентябре 2016 года обратилось в инспекцию с заявлением о возврате.

ИФНС отказала, сославшись на истечение 3-летнего срока (п. 7 ст. 78 НК РФ ).

Тогда компания обратилась в суд. По ее мнению, 3 года на возврат переплаты отсчитываются от той даты, когда компания узнала о ее наличии. В данном случае — от даты акта инспекции. Ведь о наличии переплаты общество узнало именно из него. К тому же, в исчислении НДФЛ существует сложность.

Однако суды пришли к выводу, что эти доводы не подтверждают ни сам факт наличие переплаты, ни обязанность налогового органа ее возвратить.

Общество не представило: — ни одного платежного документа, подтверждающего фактическое перечисление в бюджет суммы в размере 9 649 703 рубля; — никаких налоговых и бухгалтерских регистров, которые бы свидетельствовали о том, что отраженное в акте проверки сальдо в действительности образует переплату по НДФЛ; — объяснения причин, по которым она допустила излишнее перечисление денежных средств указанном в размере и не привела никаких доводов, объясняющих отсутствие возможности для правильного исчисления налога.

Суммы сальдо, отраженные в акте, сами по себе не могут в отсутствие первичных документов подтверждать наличие переплаты, поскольку суммы указаны в них «справочно» по данным налогоплательщика.

Общество имело возможность ранее самостоятельно обнаружить факт излишнего перечисления денежных средств, при заполнении как налоговых регистров, так и форм 2-НДФЛ за 2010-2012 годы. Поэтому о наличии имеющегося положительного сальдо по НДФЛ компания должна была узнать не позднее первого квартала 2013 года.

Она же обратилась в ИФНС с заявлением о возврате только 08.09.2016, а с заявлением в суд 15.02.2017. Следовательно, 3-летний срок на возврат налога пропущен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2018 № Ф05-18762/2017

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