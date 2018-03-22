Уехать? Сесть за парту? Кто востребован на бирже труда в Архангельске?

С 2013 года идут сокращения почти во всех компаниях. Тем, кто остались за бортом, хорошую работу найти всё сложнее. Почему?

Причина ещё и в том, что хорошие места заняты, люди боятся нестабильности, поэтому они не меняют работу, сидят на своих местах, что называется, плотно. «Хотя раньше, примерно раз в 3 года соискатели меняли работу, подбирали предложения лучше», — говорят рекрутёры архангельских кадровых агентств. Что делать тем, кто потерял работу?

«Я — учительница математики, мой муж — инженер, он закончил Севмашвтуз, — рассказала нам Ольга Орлова . — Два года я поработала по специальности, но в школе мне не очень понравилось, не моё это. У мужа ситуация была ещё печальнее: по специальности в Северодвинске он не мог найти работу. К тому же у нас был не решён квартирный вопрос, мы жили с родителями, накопили разве что на комнату в коммуналке. Однажды мы поехали к друзьям в Устьянский район, нам там очень понравилось! Район перспективный, работа есть, и жильё недорогое по сравнению с Архангельском . Муж очень быстро нашёл работу по специальности, я тоже устроилась в клуб, веду творческие вечера. Оказалось, что из меня получилась неплохая актриса. В Устьянском районе мы живём уже 5 лет, за это время построили свой дом и родили двоих детей, нам всё очень нравится».

На самом деле не все такие смелые, как семья Орловых. Люди «обрастают» родственниками, связями, у кого-то возраст не тот, чтобы начинать свою жизнь заново. Как быть тем, кто хочет остаться в городе и продолжает искать работу? Какова сегодня ситуация на рынке труда? Какие требования предъявляются к работникам? Как ведут себя работодатели?

Дефицит начальников

«Работодателям требуются высококлассные специалисты, — рассказала нам рекрутёр одного из кадровых агентств Архангельска Наталия. — При этом требования, предъявляемые к соискателям, достаточно большие, но при этом работодатель не всегда готов выплачивать высокую заработную плату. Не так давно мы осуществляли подбор сотрудника в одну из компании со знанием трёх иностранных языков! При этом заработная плата кандидату предлагалась в районе 45 тысяч рублей. Поиск такого специалиста занял значительное время, в итоге удалось подобрать кандидата, который согласился на такой уровень заработной платы, потому что работа в данной компании — хороший опыт, и, если он уволится из этой компании, он уже без проблем сможет найти работу в Москве или в Санкт-Петербурге ».

Несмотря на то что более 90 процентов работодателей адекватные, нередки случаи, когда они обманывают новых работников. Претензии у последних похожи: обещали одну зарплату, платят меньше, либо обещали официальное трудоустройство, но по факту это не так.

Насколько активно ищут работу сами соискатели? Архангелогородка Ольга Иванова рассказала, что, когда она оказалась без работы, максимально мобилизовалась. Ей просто вовремя попала в руки брошюра о том, как правильно искать работу. «Всего лишь один действенный совет поднял меня с дивана: „Поиск работы — это тоже работа, и этим вы должны заниматься полный рабочий день!“ О своих трудностях Ольга поставила в известность всех своих знакомых, звонила по объявлениям, рассылала пачками резюме. На поиск работы у неё ушел всего месяц. По мнению специалистов, это очень мало. Если искать работу активно, уходит от 2 до 3 месяцев. Если подбирать вакансию таким образом, чтобы перейти с одной должности на другую, более интересную и высокооплачиваемую, уходит до 1,5 лет.

Сейчас, по мнению сотрудников кадровых агентств, в Архангельске дефицит хороших специалистов и руководителей высшего звена. Они либо остаются на своих рабочих местах, либо уезжают, в основном в Ярославль Вологду и Санкт-Петербург. Москва не на первом месте. В основном уезжают руководители. Как ни странно, но в нашем регионе не хватает специалистов в лесной отрасли. В одном из крупных холдингов несколько месяцев „висит“ вакансия руководителя. Пока есть только один претендент, которому 65 лет. Да, это опытный специалист, но работодатель не спешит брать его на работу, так как информационные технологии не стоят на месте, нужно постоянно учиться, а в 65 лет освоить их сложно.

Сочи за чужой счёт

В областном Центре занятости на сегодняшний день есть три интересных направления, которые могут заинтересовать соискателей. Это: переезд в другую местность с целью трудоустройства, финансовая помощь на открытие собственного бизнеса и курсы.

Итак, переезд. „Если вы имеете статус „безработный“, живёте в Архангельске и нашли работу, к примеру, в Сочи, вам оплачивается проезд в обе стороны, — рассказали нам в Центре занятости. — Но только, если вы устроились на работу на 2 месяца. Таковы условия программы. Если вы останетесь там работать на более длительное время, проезд в обратную сторону придётся оплачивать самостоятельно. Это же касается и найма жилья. Первые 2 месяца оплачивает Центр занятости, сумма фиксированная: 33 тыс. рублей. Если живёте дольше — снимаете жильё уже за свои деньги“.

»Также у нас есть такое направление, как самозанятость, — говорит директор Центра занятости населения г. Архангельска Алексей Рябов . — То есть мы предлагаем содействие гражданам, признанным безработными и решившим открыть своё дело. Для этого нужно обратиться к нам за консультацией специалиста, получить помощь по разработке бизнес-плана, и при условии положительной оценки бизнес-плана будет предоставлена безвозмездно финансовая помощь на открытие собственного дела». В 2017 году 6 архангелогородцев получили по 70 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. В основном это — сфера торговли и услуг. И третье направление — это курсы. Сегодня можно бесплатно получить следующие профессии: водитель категорий «С», «Д», «Е», маникюрша, парикмахер, стропальщик, тракторист, инспектор по кадрам, контрактный управляющий (специалист в сфере закупок), бухгалтер. Желающие учиться есть».

«Лопата с деньгами тяжела»

Есть ли смысл начинать своё дело?

Предприниматель Юлия Онучина:

— И открыть своё дело тяжело, и удержаться в нём также тяжело. Я решилась на это после 20 лет работы на телевидении. Начинала с нуля. Закончила курсы по государственной программе помощи начинающим предпринимателям. Помню, что нас училось человек 20. Но в бизнесе остались только двое. Какие советы я бы дала тем, кто хочет иметь своё бизнес? Ну, во-первых, должна быть уверенность! Это то же самое, что с вождением машины: боишься сесть за руль, боишься, что попадёшь в ДТП, — тогда вообще не сдавай на права. Ещё должен быть надёжный тыл, меня, например, поддержал муж.

Моя мастерская называется «Архангельский пряник», сегодня у нас есть производство, на котором работает 10 человек. Людям нужно платить зарплату, нужно платить налоги и т. д. Это очень ответственно. Бывает, что руки опускаются — столько трудностей. Так, если кто-то думает, что предприниматели гребут деньги лопатой, это не так. Лопата, которой мы гребём деньги, очень тяжёлая. Советую всем, кто хочет окунуться в это, трезво оценивать свои возможности, сто раз подумать, посоветоваться, поучиться, а если считаете, что справитесь — вперёд.

СОВЕТЫ

— Не опускать руки, не отчаиваться и быть на позитиве.

— Всегда читайте требования к вакансии. Часто бывает, что примерно в 60% резюме не соответствует требованиям.

— Указывайте свои компетенции. Если у вас есть таланты, работодатель на это обратит внимание. Последние лет 5 развивается корпоративная культура, поэтому если у вас есть хобби: поёте, танцуете и т. д., то это приветствуется.

— «Подчищайте» страницы в соцсетях, следите за тем, какие фотографии и посты в общем доступе вы выкладываете — работодателей часто интересует эта сторона вашей жизни.

— Если вы сомневаетесь, что правильно составили резюме, можно обратиться за помощью в любое кадровое агентство. За небольшую плату вам помогут.

— Когда отправляете резюме работодателю, напишите краткое сопроводительное письмо контактному лицу. Например, «Здравствуйте, Дарья. Прошу рассмотреть моё резюме на должность менеджера по подбору персонала». Этого будет достаточно, но зато отношение к вам уже будет другое.

— Резюме должно быть не более, чем на 2-3 листа.

Кто востребован?

IT-специалисты, маркетологи, не хватает сильных руководителей отделов маркетингов (это специалисты, которые занимаются развитием компаний, рекламой, стратегией развития определённого продукта), сварщики, газосварщики, электрики с определённым уровнем знаний (для таких специалистов предлагается высокая зарплата — от 45 тыс. рублей), медицинские работники, мастера по маникюру, парикмахеры, тренинг-менеджеры (это специалист, который занимается обучением персонала внутри компании, проводит тренинги, работодатель за эту работу готов платить хорошие деньги), а также разработчики сайтов.