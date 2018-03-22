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Рустэм Хамитов назвал недопустимым спад объемов инвестиций
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Рустэм Хамитов назвал недопустимым спад объемов инвестиций 

Башкирское спутниковое телевидение 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Борьба с безработицей и привлечение инвестиций. Сегодня Правительство отчиталось перед парламентом о работе в минувшем году. Было отмечено, что основные макроэкономические показатели демонтируют рост. А это индекс промышленного производства, объёмы строительных работ и валовый региональный продукт.
Есть определённые успехи в сельском хозяйстве и социальной сфере. Из нерешенных задач, к примеру, то, что агропромышленный комплекс нуждается в новых механизмах поддержки сельчан. Нетрудоустроенными остаются 20 тысяч жителей республики. А спад объёмов инвестиций Глава региона назвал недопустимым. И призвал усилить эту работу не только кабинету министров, но и руководителям предприятий.
Рустэм Хамитов: «Создавайте новые производства, тормошите своих руководителей, которые расположены в Москве или других городах Российской Федерации, и требуйте от них обновления, модернизации, строительства новых установок, производств, предприятий и т.д. Мы будем переходить на индивидуальную работу с каждым из вас, особенно с крупными предприятиями».
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