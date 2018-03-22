НЛО пролетело над Нижним Новгородом 

фото pixabay.comНЛО пролетело над Нижним НовгородомС необычным заявлением обратилась в полицию нижегородка 20 марта. По словам напуганной жительницы Автозаводского района, три НЛО появились в небе и направились в сторону Стригинского леса.
Телеграм-канал «Опер пишет…» разместил рапорт, составленный сотрудником полиции, где отражено обращение нижегородки. В полиции подтвердили, что действительно такое обращение поступило и было зарегистрировано, так как сотрудники правоохранительных органов обязаны реагировать на любые сообщения.