НЛО пролетело над Нижним Новгородом

фото pixabay.comНЛО пролетело над Нижним НовгородомС необычным заявлением обратилась в полицию нижегородка 20 марта. По словам напуганной жительницы Автозаводского района, три НЛО появились в небе и направились в сторону Стригинского леса.