Олег Цуцков подвел итоги работы коллегии судей Подмосковья за 2016‐2017 годы

Член квалификационной коллегии судей Московской области , представитель общественности в квалификационной коллегии судей Подмосковья Олег Цуцков отчитался о работе за 2016-2017 годы.

Действующий состав квалификационной коллегии судей Московской области осуществляет свои полномочия с 2016 года. За период с момента принятия закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» высокую эффективность и полезность показала практика участия представителей общественности в деятельности квалификационной коллегии судей.

С момента назначения все представители общественности принимали активное участие в работе квалификационной коллегии, в полной мере используя предоставленные полномочия по участию в голосовании и обсуждении по существу рассматриваемых на заседаниях вопросов. При этом постоянно возрастающие объемы работы и увеличение количества рассматриваемых вопросов не повлияли на эффективность работы квалификационной коллегии. За 2016–2017 годы все заседания квалификационной коллегии проходили в строгом соответствии с установленным графиком, ни одно заседание коллегии не было отменено по причине отсутствия кворума.

В 2016 году квалификационной коллегией проведено 18 заседаний, рассмотрено 386 вопросов. В 2017 году было проведено 18 заседаний и рассмотрено 286 вопросов. Уменьшение количества рассматриваемых вопросов компенсировалось их сложностью.

О наметившихся тенденциях к повышению качества работы судейского корпуса свидетельствует отсутствие поступивших в квалификационную коллегию во втором полугодии 2016 года представлений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Значительно улучшились показатели, связанные с прекращением отставки судьи вследствие осуществления деятельности, несовместимой со статусом судьи. Если в 2010–2012 годах по этим основаниям была прекращена отставка 51 судьи, то в 2016–2017 годах не было рассмотрено ни одного случая прекращения отставки судьи по этим основаниями.

В 2017 году увеличилось количество жалоб от граждан и юридических лиц на судей Московской области. Коллегией рассмотрено 2345 жалоб против 1927 в 2016 году. Данный показатель может свидетельствовать об эффективности работы по информированию граждан о возможных механизмах защиты их прав и законных интересов, повышению доверия населения к деятельности квалификационной коллегии судей.

По словам Олега Цуцкова, по итогам работы за 2016–2017 годы можно говорить о наличии положительных тенденций в работе судейского корпуса Московской области и квалификационной коллегии как органа судейского сообщества, работающего под общественным контролем.