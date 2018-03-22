Парк в подмосковном Красногорске благоустроят по итогам голосования жителей

МОСКВА , 22 мар — РИА Недвижимость. Благоустройство городского парка «Губайлово» в подмосковном Красногорске проведут по итогам голосования жителей, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

"Подведены итоги голосования по проекту «Городская среда», в ходе которого жители выбирали территории общественных пространств, которые будут благоустроены в 2018 году. По результатам проведенного голосования в Красногорске 78,3% жителей высказались за благоустройство Губайловского парка", — сообщается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что 18 марта жители округа посредством тайного голосования определяли проекты общественных пространств, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. В анкетах предлагалось выбрать один из двух вариантов или предложить свой. Отбор проектов для голосования также производился по результатам обращений жителей.

На голосование были вынесены восемь территорий: пешеходные зоны по Успенской и Институтской улицам, городской парк «Губайлово», территория Торфяного озера, благоустройство парка в селе Мечниково, зоны отдыха вблизи храма в деревне Путилково, историко-культурные объекты в рамках проекта «Императорский маршрут» в селе Ильинском и парковая зона вблизи деревни Сабурово в пойме реки Банька.

Наибольшее число голосов — 78,3% — набрал парк «Губайлово». На втором месте — зоны отдыха вблизи храма в Путилкове (64,1%), на третьем — парк в Мечникове (55,3%).

Как заявил глава Красногорска Радий Хабиров, слова которого приводятся в сообщении, по итогам голосования принято решение выделить бюджетные средства на благоустройство всех территорий, набравших большое число голосов. Эти территории будут благоустроены в 2018-2019 годах.