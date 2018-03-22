У «Почты России» появился железнодорожный конкурент

Когалым, Тобольск, Тюмень. На 11 вокзалах Свердловской железной дороги появилась услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «от вокзала к вокзалу». В их числе Екатеринбург Нижневартовск , Ноябрьск-1, Пермь-2, Сургут

Как сообщила «Красному Северу» начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД Оксана Буторова, пункты приема-выдачи грузобагажа на вокзалах находятся в помещениях дежурного помощника начальника вокзала. Информация об этом размещена на специальных указателях и информационных стойках, а также объявляется по громкоговорящей связи.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно при предъявлении паспорта. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог визуально определить содержимое. После этого он взвесит ее и упакует в специальную тару. Вес посылки не должен превышать 30 килограммов, размер по сумме трех измерений — 180 сантиметров. Стоимость отправки рассчитают, исходя из веса и дальности пересылки. Например, доставка груза до одного килограмма из Екатеринбурга в Тюмень обойдется приблизительно в 350 рублей. Сразу при оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

Не примут к пересылке огнестрельное и холодное оружие, отравляющие, наркотические, взрывчатые и другие опасные вещества и предметы, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные изделия, лекарства, БАДы и табачные изделия, любые жидкости и скоропортящиеся продукты питания, живые растения и гербарии.