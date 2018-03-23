5 полезных платных приложений бесплатно. Временные скидки

Временные скидкиПоследняя подборка временно бесплатных приложений на этой неделе — целый набор полезных платных приложений со скидкой 100%.

В материал попали редактор самых обыкновенных логотипов, надежный компаньон для дорожного велосипеда, неплохой список задач и простая записная книжка-календарь для регулярных тренировок.

Обязательно дочитайте статью до конца, чтобы получить возможность скачать еще несколько платных приложений бесплатно.

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Logo Maker — редактор простых логотипов

Разработчики этого мобильного приложения уверены, что в 2018 году для создания качественного и интересного логотипа достаточно всего 3-х минут.

При работе с программой вам достаточно указать название своей компании, бренда или даже просто аккаунта в социальных сетях, выбрать цвет из широкой палитры, определиться с типом логотипа.

После этого вы сможете просмотреть, как получившийся логотип будет выглядеть на разных реальных поверхностях и сохранить его для дальнейшего использования в самом высоком разрешении.

Logo Maker подойдет для тех, кто не хочет тратить сотни тысяч рублей на создание фирменного стиля своей компании, частью которого и станет логотип — она подойдет для несложных проектов не глобального масштаба.

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Runtastic Road Bike PRO GPS — трекер дорожного педалирования

Еще одно приложение от Runtastic, которое можно скачать со скидкой в 100%. Если вы внимательно следите за нашими выпусками временно бесплатных программ и игр и не пропустили большинство из них, точно сумели собрать полный набор Pro-версий программ этого разработчика.

Несмотря на то, что сегодня я не катаюсь на дорожном велосипеде, с большим удовольствием забираю это решение в свою коллекцию. Другие приложения от Runtastic уже успели отлично проявить себя на моем опыте, и это может пригодиться в будущем.

Runtastic Road Bike PRO превратит ваш iPhone в самый настоящий велосипедный компьютер — вам останется только обзавестись достойным чехлом и креплением на руль.

С помощью него можно отслеживать свои покатушки по GPS — контролировать их время, дистанцию, скорость, изменение высоты, темп протраченные калории. Более того — оно дополнит каждый заезд отличной мотивирующей музыкой из вашей медиатеки.

Скачать в App Store (299 руб. > бесплатно)

Towaga — магическая башенная защита

Неординарная башенная защита с комичным, но талантливым волшебником в главной роли. Ее действие будет происходить в храме легендарного Бугаги — это многое объясняет.

Вместе с главным персонажем вы оказываетесь на вершине храмовой горы и должны отстреливать недоброжелателей, которые будут подниматься к вам справа и слева с помощью своих магических навыков. Будете достаточно проворны — справитесь.

У игры приятная графика, которая напоминает мне серию Badland. Она использует темные силуэты на фоне красочных пейзажей.

Но больше всего в Towaga мне нравится динамика происходящего, которая несвойственна играм подобного жанра. Каждый раунд в игре проходит с огромной скоростью.

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Planett — самый простой список задач

Один из самых простых списков дел для ежедневного и еженедельного планирования. Он точно не дотягивает до Things по продуманности интерфейса и обилию возможностей, но это не делает его плохим.

Даже наоборот, приложение Planett должно стать для вас первым шагом в регулярном планировании. Это же, в свою очередь, существенно повысит вашу продуктивность.

Интересная особенность этой программы — привязка к календарю. С помощью него вы сможете распределить дела по дням максимально наглядно и не беспокоиться о том, что вы выполнили какую-то задачу позже дедлайна или вообще пропустили ее.

Мой опыт показывает, что ежедневное планирование помогает не зацикливаться именно на перечне задач, а сконцентрироваться на выполнении каждой из них. В этом случае ваша продуктивность должна существенно вырасти.

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My Gym Log — записная книжка для спортивных занятий

С этим мобильным приложением я познакомился несколько месяцев тому назад, когда активно занимался в тренажерном зале вместе с тренером.

С помощью него я фиксировал задачи каждой конкретной тренировки, которые мне расписывал тренер — использовал его вместо банального блокнота со списком упражнений для тренировки, которые носили в спортзал почти все остальные.

Это очень простая записная книжка, которая умеет распределять ваши записи по дням. В нее уже забито около тысячи упражнений, поэтому вбивать их сюда из списка получится очень быстро.

Что еще интересно, прямо из приложения можно просмотреть технику выполнения того или иного упражнения, если ваш тренер не может проконтролировать вас во время тренировки.

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