Жить стало лучше: 5 неоспоримых достижений человечества из любимой книги Билла Гейтса

Немудрено, что самый богатый человек на земле — заядлый читатель. А в своем личном блоге Билл Гейтс даже уделяет время тому, чтобы регулярно делиться с пользователями сети своими мыслями и впечатлениями о прочитанных им книгах.

В недавнем посте миллиардер признался, что его новая любимая книга — исторический бестселлер «Просвещение сегодня» (Enlightenment Now) ученого и профессора Гарварда Стивена Пинкера . Книга вышла в печать в феврале этого года, а Гейтсу удалось получить копию еще до того, как она появилась на прилавках.

В блоге миллиардер рассказал о том, какие идеи его заинтриговали больше всего, и предложил читателям пять самых интересных, по его мнению, фактов из книги.

Источник: GatesNotes

В «Просвещении сегодня» автор внимательно рассматривает человеческую историю, перебирая ее по фактам, и приходит к оптимистичному выводу — человечество сейчас переживает самое мирное и безопасное время в истории.

Пинкер проходится по 15 разным категориям вроде грамотности, качества жизни и безопасности и при помощи статистических расчетов сравнивает эти показатели на протяжении веков.

«Как ни измеряй благосостояние людей — человеческий вид добился впечатляющего прогресса, но никто об этом не говорит».

Стивен Пинкер

«Просвещение сегодня», Стивен Пинкер (2018)

Несмотря на весь негатив, что мы постоянно видим в новостях, выводы ученого поражают. Он доказывает, что, судя по любому объективному показателю, люди сегодня живут безопаснее, чем когда-либо в истории.

«Я часто говорю о сокращении бедности и детских смертей, так как это такой очевидный, яркий показатель прогресса. Пинкер же смотрит на вовсе не очевидные факты».

Билл Гейтс

Стивен Пинкер (слева) и Билл Гейтс

1. Время, потраченное на стирку, сократилось с 11,5 часов в неделю в 1920 году до полутора часов в 2014 году

«Такая деталь, конечно, звучит как мелочь в «великой схеме вещей»», — пишет в своем блоге Гейтс. Но технологические инновации в бытовой области дали человечеству — в частности, его прекрасной половине — огромное количество свободного времени и способствовали преодолению гендерного разделения труда.

Пинкер в своей книге называет стиральную машинку величайшим изобретением индустриальной революции — ведь она освободила человеку целый рабочий день в неделю. В целом, по его расчетам, время, которое человек тратит на уборку дома, упало с 58 часов в неделю в начале XX века до 15 часов в наши дни.

2. У вас сегодня почти нет риска умереть на работе

В 1929 году количество смертей от инцидентов на работе в США составляло 20 тысяч человеческих жизней в год. Сегодня эта цифра упала в 4 раза — до 5 тысяч, несмотря на то, что население увеличилось в 2,5 раза.

Ключевую роль в прогрессе в этом направлении сыграли ранние реформы, такие как введение ответственности работодателя и компенсации для рабочих. Именно эта юридическая практика, распространившаяся сегодня на весь мир, стимулировала создание более безопасных рабочих мест.

3. Вероятность смерти от удара молнией в 37 раз ниже, чем сто лет назад

«Преодоление человечеством повседневной опасности — это чрезвычайно недооцененная форма прогресса», — пишет Пинкер. И риск умереть от удара молнии — лишь самый очевидный пример.

Ведь эта опасность практически исчезла из нашей жизни не потому, что сегодня меньше гроз, а потому, что у человечества сегодня есть нужные технологии для наблюдения за погодой. Свою роль играют и улучшение образования в области безопасности, а также то, что намного больше людей сегодня живут в городах.

4. Средний показатель IQ по всему миру вырастает на три пункта каждые десять лет Мозг у молодых поколений сегодня развивается быстрее благодаря хорошему питанию и чистой окружающей среде. Пинкер также указывает на большую востребованность аналитического мышления в повседневной жизни.

Чтобы понять, что он имеет в виду, достаточно подумать о том, как часто и в каких количествах мы обрабатываем информацию, проверяя домашний экран своего телефона или смотря на карту в метро. Несмотря на некоторые негативные эффекты вроде привыкания к устройствам, обработка большого количества информации поощряет абстрактную мысль с юного возраста, и это делает нас умнее.

5. Война стала незаконной

Эта идея кажется очевидной, однако до создания ООН в 1945 году не существовало ни одного предписания в конституции или даже международной нормы, согласно которой страны не могли бы вступать друг с другом в войну, если это им выгодно.