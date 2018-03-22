Юные оренбургские учёные представят регион в Москве

В этом году свои исследовательские работы на суд экспертов представили 193 человека из 73 образовательных организаций Оренбурга Оренбургской области . Те, кто прошёл заочный этап конкурса, представили свои исследования 27 февраля — на очной защите работ.

Татьяна Белова , председатель оренбургского регионального отделения общероссийского общественного движения «Исследователь»

«В экспертизе конкурсных работ участвовали представители вузов Оренбурга, учреждений культуры и общественных организаций. Каждую работу просматривали два-три независимых эксперта. Все они отмечают высокий уровень представленных исследований. Такие конкурсы исследовательских работ помогают выявить инновационно мыслящих, креативных, неравнодушных молодых людей, которые будут способны успешно жить и развиваться в условиях современного мира. Из 185 мы отобрали девять работ, которые представят нашу область в Москве на всероссийском конкурсе им В. И. Вернадского, который пройдёт с 8 по 13 апреля в Российской академии наук . В этом году этот конкурс внесён в перечень конкурсов и олимпиад, учреждённых министерством образования и науки РФ , а это значит, что победители могут быть номинированы на премию по поддержке талантливой молодёжи».

Вячеслав Лагуновский, директор Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей

«Если говорить о качестве выполненных работ, то я могу сказать, что у нас растёт талантливая молодёжь. Почти три десятка работ стали победителями и полностью соответствуют критериям строгого конкурса. А девять из них поедут в Москву представлять наш регион — с правом получить путёвку в вуз. Надеюсь, что ребята получили новые знания, опыт проведения системно-исследовательской работы. И ещё больше полюбили наш регион!»

Юные исследователи представили на суд жюри свои труды в области медицины, физики, химии, современных информационных технологий, кроме того, очень много работ ребята посвятили изучению родного края.

Геннадий Аверьянов, председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области

«Нам было очень интересно окунуться в мысли молодых людей, и главное запустить процесс под названием — научны исследования, а затем создать когорту студентов, которые этими исследованиями занимаются. Мы постарались выяснить, что сегодня интересует молодых людей — какие темы работ они выбирали, и какой рейтинг у разных направлений. В основном, сегодня на первом месте — информационные технологии — это востребовано и популярно. Также актуальным направлением стал новый взгляд на развитие сельского хозяйства и экологию. Мы получили истинное удовольствие от общения с молодыми учёными. Теперь желаю победителям правильно подготовиться и достойно представить свои работы в Москве, чтобы Оренбургская область заняла достойное место».

Помимо образовательной функции конкурс решает и множество других общественно-важных задач.

Игорь Белов , президент Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Оренбургская бизнес-школа», член Общественной палаты Оренбургской области, председатель Комитета по содействию профессиональному и бизнес-образованию Торгово-промышленной палаты Оренбургской области

«У нас очень много талантливой молодёжи! И ей нужна поддержка, которая заключается в том, что её нужно выявить и дать возможность представить свои разработки. Кроме того, необходимо сегодня представить эти разработки заинтересованным лицам — таким, как предприниматели и всем, кто ищет перспективные проекты. Конкурс им В. И. Вернадского позволяет выявить исследования, которые интересны для науки, экономики, бизнеса и для других сторон нашей жизни. Представительность этого конкурса определяется ещё и тем, кто входит в оргкомитет этого конкурса. Его организатором в Оренбуржье является Оренбургское региональное отделение Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь» при поддержке комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания области, Оренбургского городского Совета, управления образования администрации города, Оренбургского Филиала Московского технологического института, партнеров конкурса. Это говорит о том, что в этих исследованиях заинтересованы очень многие стороны, а это значит, что разработки будут поддерживаться».

Победителями в секции «Медицина и физиология человека» стали Анна Куланина, ученица Гимназии №3 Оренбурга и Влада Лященко, ученица Гимназии №2 Оренбурга. В секции «Химия, фармакология, биотехнология» лучшими стали Екатерина Петренко , ученица школы №39 Оренбурга и Иван (?), учащийся оренбургского колледжа сервиса. Айгиза Халикова, ученица Лицея №6 им. З. Г. Серазетдиновой и две ученицы Тоцкой школы школы А. К. Стерелюхина — Валерия Пивнева и Марина Русяева — победили в секции «Народная культура». В секции регионального краеведения первое место завоевала Алсу Рафикова, ученица школы №85 Оренбурга и в секции «Охрана природы» победила Алина Новичук, ученица школы №57 Оренбурга. У каждого из ребят — свои интересы, поводы для выбора той или иной темы и ожидания от поездки в Москву.

Екатерина Петренко, ученица школы №39 Оренбурга

«Мечтаю связать свою жизнь с медициной, поэтому мне хотелось провести какое-то необычное исследование в этой области. И тогда я подумала, что разные препараты с одинаковыми активными веществами и разными названиями представлены в аптеках по совершенно разным ценам. Захотелось узнать узнать, почему так происходит и бывает ли так, что дешёвое лекарство лучше, чем дорогое? В моём случае это подтвердилось. Надеюсь, это поможет людям делать разумный выбор при поиске лечебных препаратов. На конкурсе в Москве мне, безусловно, также хочется занять достойное место, а кроме того — получить опыт, познакомиться с людьми, которые занимаются этим более профессионально и выслушать их мнение на этот счёт».