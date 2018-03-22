«Фронтовики» нашли в Орле пять несанкционированных свалок

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области продолжают работу в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».

«Фронтовики» 19 и 20 марта провели мониторинг несанкционированных свалок, информация о которых поступила на интерактивную карту. По итогам проверок было выявлено пять незаконных свалок.

Скопление мусора было обнаружено на контейнерных площадках на улицах 2-й Пушкарной, 109; Комсомольской, 165; Маяковского, 21. Контейнеры переполнены, поскольку мусор не вывозят вовремя. На улица Садовской 4, сложилась иная ситуация. Контейнерная площадка полностью завалена мусором, который по размеру накоплений не вывозился на нескольких месяцев. Такая же ситуация сложилась на контейнерной площадке на улице Песковской, 12.

В администрацию Орла было направлено обращение с предложением принять меры для уборки контейнерных площадок от мусора.

Всего в 2017 году на сайт «Интерактивная карта свалок» было занесен 190 несанкционированных скоплений мусора — 90 из них было убрано. В настоящее время обращения от горожан поступают поступать в ОНФ.