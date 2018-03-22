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МИД Польши озвучил условия возобновления режима МПП с Калининградом
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МИД Польши озвучил условия возобновления режима МПП с Калининградом 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Режим малого приграничного передвижения (МПП) между Польшей и Калининградской областью будет восстановлен, когда прекратятся обстоятельства, которые стали основой решения о его приостановлении. Такое заявление, как сообщает «КоммерсантЪ», сделал МИД республики.
Как сообщалось ранее, действие программы польские власти прекратили в июле 2016 года. Объяснили это тем, что в Калининградской области «растет милитаризация и деятельность российских спецслужб и других силовых ведомств». Россия при этом ввела зеркальные меры.
Точные сроки восстановления режима пока называть рано.
«Безопасность нашей страны и граждан — это наш наивысший приоритет. Напоминаем также, что приостановление не означает закрытия границы, а граждане России все более охотно посещают Польшу на визовой основе», — цитирует "Ъ" ведомство.
Напомним, что соглашение между Москвой и Варшавой о порядке местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. С российской стороны под действие документа попадает вся Калининградская область, с польской — часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств.
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