МИД Польши озвучил условия возобновления режима МПП с Калининградом 

Режим малого приграничного передвижения (МПП) между Польшей и Калининградской областью будет восстановлен, когда прекратятся обстоятельства, которые стали основой решения о его приостановлении. Такое заявление, как сообщает «КоммерсантЪ», сделал МИД республики.
Как сообщалось ранее, действие программы польские власти прекратили в июле 2016 года. Объяснили это тем, что в Калининградской области «растет милитаризация и деятельность российских спецслужб и других силовых ведомств». Россия при этом ввела зеркальные меры.
Точные сроки восстановления режима пока называть рано.
«Безопасность нашей страны и граждан — это наш наивысший приоритет. Напоминаем также, что приостановление не означает закрытия границы, а граждане России все более охотно посещают Польшу на визовой основе», — цитирует "Ъ" ведомство.